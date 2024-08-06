Покладе край терору: політолог оцінив шанси України на підтримку після виборів в США

Політолог розповів що передбачає план Помпео щодо миру в Україні і оцінив ймовірність його реалізації.

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Оцінювати політику майбутнього президента США щодо України можна буде тільки по закінченню виборів / Колаж: Главред, фото: flickr, Central Intelligence Agency

На посаді президента США план Дональда Трампа може, неочікувано для України, передбачати сценарій миру в Україні з позиції сили, зокрема зі зняттям обмежень на озброєння, зі створення ленд-лізу на 500 мільйонів доларів, з реальними санкціями проти країни-агресора РФ та вступом України в НАТО і ЄС.

Принаймні, нещодавно статтю про це опублікувало видання The Wall Street Journal в авторстві колишнього держсекретаря США Майка Помпео та колишнього радника передвиборчої кампанії Трампа Девіда Урбана. Однак до будь-яких матеріалів, які публікують під час передвиборчої кампанії США потрібно ставитись з обережністю. Про це в інтерв'ю Главреду розповів політолог Олександр Морозов.

За його словами, побачити реальну політику США в питанні російської агресії проти України можна буде побачити лише після того, як буде сформована нова президентська адміністрація. Особливо важливо знати те, хто в ній буде відповідальний за національну безпеку Штатів та політику у Східній і Центральній Європі.

"На даний момент ми спостерігаємо "віяло" різних пропозицій про те, що потрібно зробити наступній адміністрації США. Раніше республіканці вже публікували різні матеріали, наприклад, ініціатива генерала Кіта Келлога та спрямована на всілякі мирні переговори ідея колишнього представника США в ООН, учасника переговорів щодо Іраку та Афганістану Залмая Халілзада. До цього списку можна вже додати заяву Бориса Джонсона та матеріал від Помпео та Урбана", - каже Морозов.

Дивіться відео про те, що передбачає пропозиція Помпео і Урбана:

Політолог вважає останню ініціативу корисною, не в залежності від того, які саме її ідеї буде реалізовано, адже матеріал Помпео і Урбана пробуджує серйозне обговорення, зокрема і в лавах республіканців.

"У Кремлі ініціативу зустріли із похмурим серцем, що помітно по коментарях Пєскова та кремлівських зовнішньополітичних експертів. Усі вони в один голос кажуть: якщо такий план буде реалізовано, то це стане наступним етапом ескалації", - зауважив Морозов.

Натомість в Україні з найбільшим оптимізмом сприйняли пункт зі статті щодо зняття обмежень адміністрацією Трампа на використання далекобійного озброєння США проти РФ.

"Для України це дуже болюче питання, оскільки Москва останні півроку посилила обстріли українських міст та енергетики. І лише скасування обмежень на використання американської та європейської зброї проти російської армії здатне покласти цьому кінець", - пояснює політолог.

Щодо пункту про посилення НАТО він зазначає, що укріплення східного флангу вже триває і продовжуватиметься при будь-якій адміністрації США. Крім того європейські країни підвищать витрати на власну оборону до 2-3% від ВВП для підтримки безпеки в рамках НАТО.

"Пункт про запуск для України ленд-лізу на 500 мільярдів доларів звучить дуже потужно. Втім, треба не мати ілюзій і пам'ятати, що промислові можливості США, які дозволяють виробляти озброєння, дуже добре прораховані. Щоб реалізувати настільки масштабну програму, Штатам та найбільшим американським військово-промисловим компаніям доведеться домовлятися з іншими країнами про їхню відмову від замовлень, які вже заплановані. Виконання замовлень часом розписано терміном від 3-5 до 7-10 років. На найбільших заводах уже черги на виробництво ракет, яких, насамперед, потребує Україна", - каже Морозов.

З важливого у пропозиції Помпео і Урбана є пункти про: виплату РФ Україні репарацій за скоєне, декларацію про намір якнайшвидше прийняти Україну в НАТО та те, що адміністрація Трампа ніколи не визнаватиме територіальних захоплень Кремля. І жодні угоди чи торги із Кремлем не призведуть до зміни позиції республіканської президентської адміністрації з цього питання.

"У цілому нині, ініціатива Помпео та Урбана – важливе підтвердження бачення республіканців закінчення війни. Але чи це буде все реалізовано, якщо наступна президентська адміністрація, імовірно, буде республіканською, ми поки не знаємо. На даний момент у мене немає переконання в тому, що пропозиція реалізована", - підсумував політолог.

Хто такий Олександр Морозов Олександр Морозов - російський журналіст, політолог, політичний філософ. У 2011-2014 рр. – шеф-редактор Русского журнала, 2014-2015 – викладач Бохумського університету в Німеччині, 2015-2016 - співробітник німецького видання Deutsche Welle. Науковий співробітник, викладач Карлова університету Центру російських досліджень Бориса Нємцова (Прага). Керівник Інституту вільної Росії. У лютому 2022 року Олександр Морозов підписав відкритий лист російських вчених та наукових журналістів із засудженням військового вторгнення Росії в Україну та закликом вивести війська з території України.

Передвиборчі перегони в США - останні новини

Нещодавно кандидатка у президенти США Камала Гарріс обійшла свого опонента на виборах США Дональда Трампа за рівнем підтримки населення. Представниця від демократів випередила експрезидента на 1%. Наразі Гарріс підтримують 50%, Трампа - 49%.

Напередодні директор з комунікацій кампанії Камали Гарріс Майкл Тайлер заявив, що вона не погодиться на пропозицію кандидата у президенти Дональда Трампа щодо дебатів на каналі Fox News.

Нагадаємо, нинішній президент США Джо Байден оголосив про своє рішення залишити президентські перегони і не продовжувати боротьбу. Він заявив, що таке рішення є правильним і зараз слід зосередитися на завершенні своєї президентської каденції протягом строку, що залишився.

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