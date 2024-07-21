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Джо Байден офіційно оголосив про свій вихід із президентських перегонів

Андрій Ганчук
21 липня 2024, 20:53оновлено 21 липня, 22:05
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Глава Білого дому Джо Байден ухвалив рішення зосередитися на виконанні своїх обов'язків президента Сполучених Штатів до кінця поточної каденції.
Харрис, Байден
Байден зняв свою кандидатуру з посади кандидата в президенти США на користь свого віцепрезидента Камали Гарріс / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, Білий дім

Президент США Джо Байден оголосив про своє рішення залишити президентські перегони і не продовжувати боротьбу. Він заявив, що таке рішення є правильним і зараз слід зосередитися на завершенні своєї президентської каденції протягом строку, що залишився. Новим кандидатом від демократів має стати віцепрезидентка Камалла Гарріс, якій Байден уже висловив свою підтримку.

У своєму Twitter-акаунті очільник Білого дому опублікував лист, у якому заявив про відповідне рішення.

Подробиці Байден обіцяв розповісти на поточному тижні.

відео дня

"Для мене було найбільшою честю в моєму житті бути вашим президентом. Хоча я мав намір добиватися переобрання, я вважаю, що в інтересах моєї партії та країни буде правильніше, якщо я подам у відставку і зосереджуся на виконанні своїх обов'язків президента протягом терміну, що залишився. Пізніше цього тижня я більш детально розповім про своє рішення нації", - сказав Байден.

Також він подякував своїм соратникам і віцепрезидентці Камаллі Гарріс.

"А поки дозвольте мені висловити глибоку подяку всім, хто доклав зусиль до мого переобрання. Я хочу подякувати віцепрезидентці Камалі Гарріс за її підтримку. І дозвольте мені висловити щиру вдячність американському народу за віру та довіру", - додав Байден.

Заява Байдена
Байден опублікував листа, у якому заявив, що знімає свою кандидатуру з президентських виборів / Twitter Джо Байдена

Повний текст заяви Джо Байдена

Дорогі американці!

За останні три з половиною роки ми, як нація, досягли значного прогресу. Сьогодні Америка має найпотужнішу економіку у світі. Ми зробили історичні інвестиції у відновлення нашої країни, зниження вартості рецептурних ліків для літніх людей і забезпечення рекордної кількості американців доступним медичним обслуговуванням.

Ми надали вкрай необхідну допомогу мільйону ветеранів, які зазнали впливу токсичних речовин, ухвалили перший за 30 років закон про безпеку вогнепальної зброї, призначили першу афроамериканку до Верховного Суду й ухвалили найважливіше законодавство у сфері зміни клімату у світовій історії. Америка ніколи не була в кращому становищі, щоб відігравати провідну роль, ніж сьогодні.

Я знаю, що нічого з цього не було б досягнуто без вас, американського народу. Разом ми подолали пандемію, яка трапляється раз на століття, і найгіршу економічну кризу з часів Великої депресії. Ми захистили і зберегли нашу демократію. Ми відродили і зміцнили наші союзи по всьому світу.

Для мене було найбільшою честю в моєму житті бути вашим президентом. Хоча я мав намір добиватися переобрання, я вважаю, що в інтересах моєї партії і країни буде правильніше, якщо я подам у відставку і зосереджуся на виконанні своїх обов'язків президента протягом терміну, що залишився. Пізніше цього тижня я більш детально розповім про своє рішення нації.

А поки дозвольте мені висловити глибоку вдячність усім, хто доклав зусиль до мого переобрання. Я хочу подякувати віцепрезидентці Камалі Гарріс за її підтримку. І дозвольте мені висловити щиру вдячність американському народу за віру і довіру.

Сьогодні я вірю в те, у що вірив завжди: немає нічого, чого б Америка не могла зробити, якщо ми будемо робити це разом. Ми повинні пам'ятати, що ми - Сполучені Штати Америки.

Хто буде замість Байдена кандидатом у президенти США

Байден заявив, що підтримує кандидатуру віцепрезидентки Камали Харіс як нового кандидата у президенти США від демократів.

"Дорогі друзі-демократи, я вирішив відмовитися від висунення в президенти і зосередити всю свою енергію на виконанні обов'язків президента на решту мого терміну, що залишився. Моїм найпершим рішенням як кандидата від партії у 2020 році було обрати Камалу Гарріс своїм віцепрезидентом. І це було найкраще рішення, яке я ухвалив. Сьогодні я хочу висловити свою повну підтримку і схвалення кандидатури Камали від нашої партії цього року. Демократи, настав час об'єднатися і перемогти Трампа. Давайте зробимо це", - написав Байден.

Рішення про її офіційне висунення тепер має ухвалити Національна конвенція Демократичної партії.

Хто така Камала Гарріс?

Камала Гарріс - американський політик і чиновник. Юрист. Член Демократичної партії США. Гарріс - 49-й віцепрезидент США. Обіймає посаду з 20 січня 2021 року.

Перша жінка, перший темношкірий політик і перший політик азіатського походження на посаді віцепрезидента в історії Сполучених Штатів Америки.

19 листопада 2021 року Гарріс, поки Байден був під наркозом, у межах закону отримала повноваження президента США на тимчасовій основі. Гарріс стала першою і єдиною жінкою в американській історії, яка пройшла цю політичну процедуру, пише Вікіпедія.

Президентська кампанія Джо Байдена - головні новини за темою:

Перший раунд дебатів Байдена і Трампа відбувся 28 червня. За його підсумками низка аналітиків, зокрема і з боку Демократичної партії, заявили, що Байден на тлі Трампа виглядав непереконливо. Близько 67% учасників опитування CNN віддали перемогу на дебатах саме Трампу.

Після цього пішла хвиля повідомлень у ЗМІ про те, що Байдену краще зняти свою кандидатуру з виборів президента США, які відбудуться в листопаді цього року. Як повідомлялося, питання обговорювали члени сім'ї Байдена і високопоставлені політики.

Президент США 19 липня Байден оголосив про своє рішення щодо президентських перегонів. Зокрема, Байден сказав, що він продовжить боротьбу. Розкритикував свого візаві Трампа і пообіцяв здобути над ним перемогу.

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