'Повномасштабні бойові дії': прикордонники оцінили загрозу наступу РФ на Сумщині

Російські війська знаходяться близько до кордону з Сумською областю, але їх сил замало для успішного наступу. Водночас українські Збройні Сили готові до будь-яких можливих сценаріїв. Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі телемарафону.
Демченко наголосив, що протяжність російсько-українського кордону на Сумщині становить понад 560 кілометрів.
"Але звісно, що ворог, як і раніше, тримає певні свої підрозділи, сили та засоби на цих напрямках. Не можна виключати, що ворог продовжує нарощувати свої сили на цих напрямках. Маємо бути готові до розвитку будь-яких ситуацій", - сказав він.відео дня
Речник Держприкордонслужби України заявив про те, що російські окупанти можуть спробувати активізуватись на Сумському напрямку подібно до того, як вони це зробили на півночі Харківщині.
"Для того, щоб створити такі зони, де ведуться повномасштабні бойові дії для того, щоб розтягнути Сили оборони нашої держави, в тому числі і на цей напрямок. Але, на щастя, те, що ми фіксуємо, навіть попри ті сили, які зараз є у ворога, їх недостатньо для того, щоб досягнути такої стратегічної цілі", - зазначив Демченко.
Він висловив припущення, що російські сили можуть все ж таки використати ці обмежені засоби на Сумському напрямку, щоб "поширювати паніку, розтягувати наші сили і перешкоджати їх перекиданню на інші напрямки".
Наступ Росії 2024 - бої на Харківщині
Вранці 10 травня російські окупанти пішли на прорив кордону в Харківській області з боку Курської, Бєлгородської та Брянської областей. Почалася негайна евакуація цивільного населення. Напередодні на тій ділянці фронту фіксували угруповання ЗС РФ у 50 тисяч особового складу.
За підсумками боїв у Харківській області російські окупанти станом на 12 травня окупували шість сіл у прикордонній зоні - Стрілече, Пильне, Красне, Борисівку, Огірцеве і Плетенівку. Практично всі вони були в "сірій зоні". Без введення резервів на цю ділянку фронту ситуація загрожує стати критичною, вважають аналітики.
На тлі наступу російських військ на північ Харківської області змінилося керівництво ОТУВ "Харків". Новим командувачем став Михайло Драпатій, який прийшов на зміну Юрію Галушкіну.
Російські окупанти просунулися не більше ніж на 8 кілометрів від кордону в північній частині Харківської області й мають намір створити "буферну зону", а не просуватися вглиб Харківщини, свідчить звіт аналітиків Інституту вивчення війни за 15 травня.
У Харківській області ситуація на фронті наближається до критичної, а російські окупанти можуть атакувати в напрямку Сум. Про це заявив 14 травня начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов. За його словами, атаки росіян у Харківській області триватимуть ще три-чотири дні, після чого війська РФ, як очікується, "зроблять рішучий наступ у напрямку Сум".
Загроза наступу РФ на Сумщині - новий наступ РФ
Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, російська армія може активізувати наступальні дії на Сумщині, так само як вони це зробили на Харківському напрямку, заявив представник Державної прикордонної служби України (ДПСУ) Андрій Демченко.
Російське військово-політичне командування сконцентрувало 10 тисяч військовослужбовців на кордоні з Сумською областю України. Угрупування ворога знаходиться в Курській області. Про це повідомив військовий експерт, аналітик групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.
Російські окупанти можуть провести активну операцію в Сумській області, аналогічну тій, яку вони вже реалізовують на півночі Харківської області. Проте їм може не вистачити ресурсів для прориву до Сум. Про це розповів військовий експерт, полковник ЗСУ Петро Черник.
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