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Повна поразка РФ і повернення Криму та Донбасу: В'ятрович оцінив перспективи

6 травня 2022, 01:33

Поки що жоден військовий експерт не наважиться говорити про будь-які терміни, коли поразка Росії відбудеться, тому що ситуація дуже швидко змінюється.

В'ятрович Володимир В'ятрович
Володимир В'ятрович оцінив, чи зможе Україна повернути свої території / Главред

У Збройних сил України є потенціал відтіснити Росію та відновити кордони країни. Зокрема, повернути анексований Крим і окуповані території Донбасу.

Таку думку під час чату на Главреді озвучив нардеп, історик, ексдиректор Українського інституту національної пам'яті, боєць ТРО Володимир В'ятрович.

"Це можливо. Але наскільки ймовірно - мені зараз важко сказати, тому що я не є військовим експертом. Я бачу потенціал Збройних сил України та українського суспільства загалом. Це не просто потенціал чинити опір - це потенціал відтіснити Росію та відновити справедливість, відновити кордони країни, а також потенціал миру, який все більше починає допомагати Україні та надавати не лише моральну, інформаційну та політичну підтримку, а й підтримку зброєю", - сказав він.

В'ятрович додав, що Україна почала отримувати не лише зброю для захисту, а й наступальну: танки, гаубиці, а незабаром і літаки.

"Це те, що може переламати хід цієї війни та привести до повної поразки Росії", - вважає В'ятрович.

При цьому, за його словами, жоден військовий експерт зараз не наважиться говорити про будь-які терміни, коли поразка Росії відбудеться, тому що ситуація дуже швидко змінюється.

Як повідомляв Главред, в кінці квітня радник глави Офісу президента Олексій Арестович сказав, що Україна переможе Росію військовим шляхом або дипломатичним, завдяки переговорам. На його думку, Україна отримає контроль над окупованими територіями Донецької та Луганської областей.

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