Військовий експерт розповів, чи зможе Україна повернути Крим і ОРДЛО силою / Колаж Фото УНІАН

Владі України вдасться повернути анексований півострів Крим і ОРДЛО під контроль через багато років і дипломатичним шляхом. Про це сказав, відповідаючи на запитання читача під час чату на Главреді військовий експерт і письменник Валентин Бадрак.

"Швидше за все, це буде робитися по дипломатичному шляху і протягом багатьох років. Альтернатива - близька смерть Путіна і швидкий перехід Росії до іншої політики. Але цей швидкий варіант малоймовірний. Військами навряд чи Україна піде на окупований Крим чи Донбас", - сказав він.

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Повернення Криму і Донбасу в Україну

Політичний експерт Андрій Піонтковський раніше заявив, що якщо Україна отримає потрібне Києву наступальне озброєння, у держави з'являться шанси вибити окупантів із захоплених Криму та Донбасу. Спроба наступу загарбників на Донецьку і Луганську область може завершитися серйозними втратами для росіян і привести до нової лінії позиційної боротьби в регіоні.

Колишній керівник Луганської військово-цивільної адміністрації Георгій Тука вважає, що Україна може не тільки відтіснити російські війська на позиції до 24 лютого, а й звільнити окуповані Крим і Донбас. За його словами, міф про РФ як "другої армії світу" вже зруйнований - їх можна бити. І вже ніхто абсолютно не впевнений в тому, що проблему Москви можна вирішувати тільки політичним шляхом.

Керівник Об'єднаного комітету начальників штабів США Майкл Міллі сказав про те, що російсько-українська війна може бути тривалою і виснажливою. На думку військового, перемогою Києва може стати відновлення територіальної цілісності держави в межах 1991 року (з Кримом і Донбасом, - Главред). Українцям вдалося відбити наступ на Київ, а тепер потрібно чекати бойових зіткнень на Донбасі.

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