Росія зібралася надовго захопити Херсон, щоб посилити окупацію Криму - розвідка Британії

На плани РФ вказують впровадження у Херсоні рубля і заяви про, мовляв, "неможливість" повернення в Україну.
Війська Росії збираються якомога довше утримувати під окупацією Херсон. На такі наміри загарбників вказують впровадження в регіоні рублевої зони і заяви про нібито "неможливість" його повернення в Україну. Постійний контроль над Херсоном і його транспортною розв'язкою посприяє просуванню російських окупаційних військ на північ і захід і посилить позиції щодо утримання захопленого Криму. Про це заявили в Міністерстві оборони Великобританії.
Як повідомляє Міноборони з посиланням на розвідку, поява рублевої зони і риторика про, мовляв, "неповернення" Херсона в Україну свідчить про плани щодо його довгострокової російської окупації.
читайте такожРосія зібралася "приєднати" Херсон до захопленого Криму, референдуму щодо "ХНР" не буде - мер"Ці заяви, ймовірно, свідчать про намір Росії зробити сильний політичний і економічний вплив у Херсоні в довгостроковій перспективі", - зазначено в повідомленні.
Згідно з припущеннями розвідників, окупанти прагнуть утримати Херсон і його транспортні зв'язки, щоб поліпшити потенціал наступу на північ і захід, і посилити безпеку контролю над захопленим Кримом.
"Стійкий контроль над Херсоном і його транспортними зв'язками підвищить здатність Росії підтримувати своє просування на північ і захід і поліпшити безпеку контролю над Кримом", - підкреслюється в повідомленні.
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Ситуація у Херсоні
Війська Росії на початку березня здійснили військове вторгнення у Херсон і окупували місто. Місцеві жителі виступають проти захоплення області країною-агресором. Вони виходять на вулиці і беруть участь у мирних мітингах на підтримку України.
Окупанти РФ 25 квітня захопили будівлю Херсонської міської ради. Загарбники вигнали працівників мера з їхніх кабінетів. Градоначальник Колихаєв вимушено залишив своє робоче місце. Прапор України зняли з будівлі.
Збройні сили України продовжують наступ з метою визволення Херсонської області. Українські сили звільнили 5 населених пунктів.
Керівник Миколаївської ОГА Віталій Ким розповів, що Миколаївщина наразі не очікує на масштабний наступ військ РФ. Однак армія України готується атакувати російські війська у Херсонській області.
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