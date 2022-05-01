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Росія зібралася надовго захопити Херсон, щоб посилити окупацію Криму - розвідка Британії

1 травня 2022, 10:06

На плани РФ вказують впровадження у Херсоні рубля і заяви про, мовляв, "неможливість" повернення в Україну.

Херсон
Окупанти мають намір утримати контроль над Херсоном для просування своїх військ на півночі і заході - британська розвідка / Колихаєв ігор / Facebook

Війська Росії збираються якомога довше утримувати під окупацією Херсон. На такі наміри загарбників вказують впровадження в регіоні рублевої зони і заяви про нібито "неможливість" його повернення в Україну. Постійний контроль над Херсоном і його транспортною розв'язкою посприяє просуванню російських окупаційних військ на північ і захід і посилить позиції щодо утримання захопленого Криму. Про це заявили в Міністерстві оборони Великобританії.

Як повідомляє Міноборони з посиланням на розвідку, поява рублевої зони і риторика про, мовляв, "неповернення" Херсона в Україну свідчить про плани щодо його довгострокової російської окупації.

читайте такожРосія зібралася "приєднати" Херсон до захопленого Криму, референдуму щодо "ХНР" не буде - мер"Ці заяви, ймовірно, свідчать про намір Росії зробити сильний політичний і економічний вплив у Херсоні в довгостроковій перспективі", - зазначено в повідомленні.

Згідно з припущеннями розвідників, окупанти прагнуть утримати Херсон і його транспортні зв'язки, щоб поліпшити потенціал наступу на північ і захід, і посилити безпеку контролю над захопленим Кримом.

"Стійкий контроль над Херсоном і його транспортними зв'язками підвищить здатність Росії підтримувати своє просування на північ і захід і поліпшити безпеку контролю над Кримом", - підкреслюється в повідомленні.

Дивіться відео ТСН – чи вдасться окупантам РФ провести так званий "референдум" на Херсонщині

Ситуація у Херсоні

Війська Росії на початку березня здійснили військове вторгнення у Херсон і окупували місто. Місцеві жителі виступають проти захоплення області країною-агресором. Вони виходять на вулиці і беруть участь у мирних мітингах на підтримку України.

Окупанти РФ 25 квітня захопили будівлю Херсонської міської ради. Загарбники вигнали працівників мера з їхніх кабінетів. Градоначальник Колихаєв вимушено залишив своє робоче місце. Прапор України зняли з будівлі.

Збройні сили України продовжують наступ з метою визволення Херсонської області. Українські сили звільнили 5 населених пунктів.

Керівник Миколаївської ОГА Віталій Ким розповів, що Миколаївщина наразі не очікує на масштабний наступ військ РФ. Однак армія України готується атакувати російські війська у Херсонській області.

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