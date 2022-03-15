Україна повинна повернути Крим і Донбас: українці готові до компромісу з РФ, але на умовах Києва

Україна повинна докласти максимум зусиль для повернення Криму - опитування / УНІАН

Українці бачать перемовини в якості реальної можливості для завершення військового конфлікту Росії проти України. Третина вважають, що потрібно відмовитися від діалогу і воювати допоки, доки не будуть звільнені всі захоплені території. Один відсоток респондентів згоден з тим, щоб були виконані всі вимоги Москви. Більшість респондентів вважають, що українська держава повинна докласти максимальніх зусиль для звільнення окупованих Криму та Донбасу. Про це йдеться в дослідженні соціологічної групи Рейтинг.

Згідно з даними опитування, яке проводилося в період з 13 по 13 березня за участю 1 200 осіб по всій країні, крім окупованих Криму і Донбасу, більшість українців бачать досягнення миру шляхом перемовин.

Зокрема, близько 64% респондентів вважають, що перемовини щодо врегулювання російсько-українського військового конфлікту повинні проходити за участю інших держав.

Однак майже третина опитаних вважають, що варто було б відмовитися від діалогу і воювати до звільнення всіх своїх територій.

При цьому тільки 1% учасників дослідження готовий погодитися з більшістю вимог Москви.

Українці підтримують повернення Криму та Донбасу

На думку українців, Україна повинна докласти максимальних зусиль для повернення захоплених Криму (80%) і Донбасу (86%). Причому в цьому впевнені жителі всіх регіонів. Показник вищий, ніж до нападу Росії.

Нагадаємо, вступ до НАТО підтримують 72% українців. Показник знизився з 76%, оскільки Захід не закриває небо над Україною, на чому наполягають 90% респондентів.