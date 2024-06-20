Сонячні батареї стануть обов'язковими: Зеленський провів важливе засідання Ставки

В Україні планують надавати податкові та митні пільги на ввезення відповідного обладнання.

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Зеленський провів важливе засідання Ставки / Колаж: Главред, фото: ОП, pixabay

Президент України Володимир Зеленський провів важливе засідання Ставки і дав важливі доручення щодо енергетики. На засіданні, зокрема, обговорили підготовку до опалювального сезону. Про це повідомляє Офіс президента.

Зеленський дав доручення Кабміну негайно затвердити держпрограму, яка стимулюватиме населення встановлювати сонячні батареї. Влада планує надавати податкові та митні пільги на ввезення відповідного обладнання в Україну. При цьому встановлення сонячних батарей у громадських та адміністративних будівлях, медичних та освітніх закладах, планують зробити обов'язковим.

"Обласні державні адміністрації та КМДА протягом місяця мають затвердити відповідні регіональні програми. Також ідеться про встановлення смартлічильників, забезпечення обʼєктів критично важливої інфраструктури джерелами резервного електро- й теплопостачання, стимулювання будівництва балансуючих та маневрових потужностей. Необхідно забезпечити встановлення максимально можливої кількості нових генерувальних потужностей, зокрема газопоршневих, газотурбінних, а також когенераційних установок", - йдеться у повідомленні. відео дня

Водночас Генштаб повинен посилити протиповітряне прикриття об'єктів енергетичної інфраструктури, де можуть відбуватися ремонтні чи відновлювальні роботи. Своєю чергою Уряд затвердить план завершення будівництва захисту об'єктів паливно-енергетичного комплексу та підготовки до опалювального сезону.

Нічна атака РФ 20 червня 2024 року

У ніч на 20 червня в низці областей України оголошували повітряну тривогу через зліт ворожих стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. Крім того, фіксували рух російських БПЛА типу "Шахед". Вранці в четвер стало відомо про наслідки нічної атаки на Україну.

У Київській міській військовій адміністрації, вночі 20 червня сили ППО знищили всі ворожі цілі, якими росіяни атакували столицю. У столиці не зафіксовано руйнувань, постраждалих теж немає.

В Укренерго повідомили, що під час нічного нальоту ворожих дронів пошкоджено об'єкти енергетики в 4 областях України: Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій та Київській.

За даними Повітряних сил ЗСУ, сили ППО збили п'ять ракет і 27 "шахедів".

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