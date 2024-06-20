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Білий дім віддаватиме Україні всі нові Patriot разом із ракетами - заява

Дмитро Відоменко
20 червня 2024, 19:32
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Як пишуть журналісти, Білий дім планує оголосити про передачу Україні всіх нових ЗРК Patriot уже найближчим часом.
Зеленський, ЗРК, Патр
Президент Зеленський заявляв раніше, що Україні потрібно ще як мінімум сім батарей Patriot / Колаж Defense.gov/John Hamilton, Офіс президента, Вікіпедія

Влада США переспрямує постачання зенітно-ракетних комплексів Patriot і боєприпасів до них на Україну. Про це повідомляє портал Wall Street Journal із посиланням на власні джерела.

За їхніми даними, Білий дім планує оголосити про таке рішення вже найближчим часом.

Білий дім планує оголосити про своє рішення пізніше сьогодні. Президент Байден натякнув на цей крок минулого тижня під час зустрічі "Групи Семи" в Італії.

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"Ми дали зрозуміти тим країнам, які очікують від нас систем ППО в майбутньому, що їм доведеться почекати", - сказав він.

Рішення про перенаправлення американського виробництва перехоплювачів ППО відображає обмеження західної оборонної промислової бази, яка ледве може забезпечити достатню кількість озброєнь для задоволення світового попиту.

Хоча в Білому домі, зі зрозумілих причин, не сказали, скільки саме ракет-перехоплювачів вони відправлять в Україну, високопоставлений американський чиновник анонімно заявив, що офіційному Києву буде надано пріоритет протягом наступних півтора року. І ракети надсилатимуть на склади ЗСУ одразу в міру того, як сходитимуть із конвеєра.

Очікується, що Україна отримає ракети-перехоплювачі і для Patriot, і для NASAMS. Українські чиновники ситуацію не коментують.

Президент України Володимир Зеленський заявляв раніше, що нашій країні потрібно ще щонайменше сім батарей Patriot.

Є дані, що в розпорядженні Сил оборони зараз перебувають щонайменше три батареї такого типу.

20 червня влада Румунії заявила, що планує віддати Україні власну систему Patriot.

Батареї Patriot, які останніми місяцями допомагали захищати українські війська і цивільні об'єкти, зокрема й навколо Києва, містять радар, пускові установки і системи перехоплення. Кожна з них може запустити десятки перехоплювачів в одному бою, щоб атакувати літаки, ракети або снаряди. А NASAMS, система ППО малої та середньої дальності, може запустити до 72 ракет-перехоплювачів одночасно.

Увечері 20 червня Джон Кірбі, радник із комунікацій у сфері нацбезпеки Білого Дому, підтвердив усі вищенаведені інсайди, повідомляє "Голос Америки".

"Як ви знаєте, Сполучені Штати мають потужну програму продажу військової продукції за кордон, за якою наша оборонно-промислова база виробляє, а потім експортує матеріали в інші країни, включно з, звичайно, ракетами протиповітряної оборони. Ми збираємося змінити пріоритети поставок цього експорту, щоб ці ракети, які виходять з виробничої лінії, тепер були надані Україні, щоб ми могли забезпечити Україну ракетами, які їй потрібні, щоб зберегти їхні запаси в ключовий момент у війні з наближенням до кінця літа і осені", - сказав він.

За словами чиновника, цього буде достатньо, щоб забезпечити Україну достатніми засобами для повітряної оборони на наступні 16 місяців.

ЗРК Patriot

Patriot - американська система. Вона є в арсеналі США та низки країн НАТО. Комплекс прийняли на озброєння сорок років тому і відтоді кілька разів серйозно модернізували. Він ефективно збиває крилаті ракети і безпілотники.

Комплекс Patriot може контролювати до півсотні цілей і при цьому стріляти одночасно по п'яти з них. При цьому розмір і висота польоту ракети, літака або дрона, які треба збити, особливого значення не мають.

Універсальний засіб протиповітряної оборони позиційних районів військ на середніх і великих висотах. Забезпечує протиракетну оборону (ПРО) на рівні армії США.

Вартість поставки 9 батарей (по 4 ПУ на батарею) систем Patriot може доходити до $9 млрд (містить у собі: 36 ПУ ЗКР PAC-3 (9 батарей по 4 ПУ), 288 ЗКР PAC-3, 216 ЗКР з удосконаленим наведенням GEM-T, 10 комплектів РЛС із фазованою решіткою, 10 контрольних станцій захоплення цілі).

Вартість пуску однієї ракети становить близько 3 млн дол. США.

Західні системи ППО для України - останні новини

Нагадаємо, що канцлер Німеччини заявив, що Україна отримає нові системи ППО, зокрема "Patriot". Крім цього, ФРН передасть Україні ракети та боєприпаси. Він також зазначив, що для відновлення і відбудови України потрібно щонайменше $500 млрд.

Німеччина віддає Україні 25% своїх систем Patriot. Німеччина передає Україні чверть власного запасу систем протиповітряної оборони Patriot, з урахуванням третьої системи ППО Patriot, яку доставлять найближчим часом.

Як повідомлялося раніше, Італія заговорила про передачу українським військовим додаткової батареї зенітного ракетного комплексу SAMP/T. Ця система здатна ефективно боротися з російськими балістичними ракетами.

Інфографіка patriot, патріот

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