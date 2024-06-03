УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Україна проситиме Захід збільшити радіус ударів по Росії: усі подробиці

Яна Ставська
3 червня 2024, 18:35оновлено 3 червня, 19:26
72
Україна цінує ухвалене Заходом рішення, але цього недостатньо для оборони.
HIMARS, українські військові
HIMARS уже використовують по території Росії / Вікіпедія, 17 ОТБр імені Костянтина Пестушка

Україна проситиме Захід збільшити радіус ударів по Росії переданою ЗСУ зброєю, підтвердив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на пресконференції з естонським колегою Маргусом Тсахкною.

Кулеба назвав рішення Заходу схвалити удари його зброєю по території РФ "дуже важливим і очікуваним кроком у правильному напрямку", але цього все ще недостатньо.

"У нього (рішення, - Главред) є свої правила, яких потрібно дотримуватися. Якщо коротко, ми цінуємо ухвалене рішення і ми продовжимо працювати з нашими партнерами щодо розширення зони застосування. Чому вони наклали ці обмеження, я не знаю. Але це велике рішення, і ми повинні поважати це і вітати", - відповів Кулеба.

відео дня

Очільник МЗС підкреслив, що протягом останніх двох років "спочатку йдуть маленькі рішення, але потім вони розвиваються у великі рішення", і запевнив, що Україна працюватиме над цим.

Україна почала використовувати західну зброю по Росії - головне

Напередодні США услід за країнами Європи дозволили Україні бити по території Росії своєю зброєю. Щоправда, ці атаки обмежуються тільки прикордонними регіонами РФ, звідки окупанти ведуть обстріл Харкова і наступають на Україну.

Згідно з даними ЗМІ, ЗСУ атакували позиції російських окупантів у перші години після отримання відповідного дозволу від Вашингтона.

За останньою інформацією, Україна вже почала використовувати проти загарбників, зокрема, установки HIMARS. Главред розкрив вражаючі втрати росіян після прильотів американських снарядів.

Скільки країн дозволили Україні завдавати ударів по РФ своєю зброєю

Про підтримку українських ударів по території країни-агресора РФ заявили вже 11 країн НАТО. Однак серед них поки що немає Сполучених Штатів і Німеччини.

Британія першою заявила про те, що Україна має право наносити удари по військових об'єктах на території РФ британською зброєю. Про це ще на початку травня сказав британський міністр закордонних справ Девід Кемерон.

Британія передавала Україні далекобійні ракети Storm Shadow і системи MLRS M270. Також Україна отримувала від Лондона артилерійські системи AS-90.

Президент Франції Еммануель Макрон також виступив на підтримку українських ударів по військових об'єктах на території РФ. За його словами, Франція має дозволити Україні "нейтралізувати військові бази, з яких росіяни запускають ракети".

Франція, зокрема, передавала Україні далекобійні ракети Scalp, які є аналогами британських Storm Shadow, а також системи MLRS M270 і гаубиці Caesar.

Швеція не проти ударів України по Росії шведською зброєю. Як заявив міністр оборони Пол Йонсон, країна підтримує міжнародне право і право України на самозахист. Від Швеції Україна отримувала самохідні артилерійські установки Archer.

Чеський прем'єр Петр Фіала підтримує право України на удари по російській території зброєю, отриманою від країн Заходу. Чехія передавала Україні десятки танків Т-72, а також вертольоти.

Польща передала Україні танки і самохідні артилерійські установки Krab. Заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик заявив, що Україна має право воювати з Росією так, як вона вважає за потрібне.

"Фінляндія не встановлює жодних конкретних обмежень на матеріальну допомогу Україні, але припускає, що вона буде використана відповідно до міжнародного права. Росія веде незаконну агресивну війну в Україні, і Україна має право на самооборону відповідно до статті 51 Статуту ООН. Це включає удари по військових цілях на території агресора, необхідні для самооборони", - заявила глава МЗС Фінляндії Еліна Валтонен.

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур упевнений, що країни, які передають Україні далекобійну зброю, повинні надати ЗСУ дозвіл бити нею по військових об'єктах на території РФ.

"Це ненормально, що Росія атакує з глибини своєї території, а українці воюють з однією рукою за спиною", - сказав він.

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс публічно підтримав право України на удари по РФ західною зброєю і закликав партнерів зняти свої обмеження.

Литва закликала західних партнерів дозволити Україні застосовувати їхню зброю для ударів по території РФ.

"Ми зробили помилку із самого початку, обмеживши українців, тому що це могло бути розцінено як ескалація", - сказав литовський міністр закордонних справ Габріелюс Ландсбергіс.

Зазначимо, Естонія, Литва і Латвія не передавали Україні далекобійної зброї.

Як заявляла міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен, Україна може використовувати всі засоби для відбиття російської агресії.

"Цілком очевидно, що вони повинні завдавати ударів і всередині Росії, тому, з моєї точки зору, це не повинно бути предметом дискусій, і я сподіваюся, що інші країни, які мають іншу позицію, змінять її", - говорила вона.

Нідерланди передавали Україні самохідні артилерійські установки Caesar, а також перебувають у процесі передачі винищувачів F-16.

Міністр закордонних справ Канади Мелані Джолі заявила, що Оттава не встановлювала жодних обмежень, коли передавала Україні свою зброю.

"Росія не має "червоних ліній", і тому ми повинні бути впевнені, що коли йдеться про захист України, ми готові допомогти їм і показати, що, незважаючи на те, що відбувається, ми на їхньому боці. І Канада не має жодних умов для постачання зброї в Україну, і тому ми продовжуватимемо працювати з українськими збройними силами", - сказала вона.

Канада, зокрема, передавала Україні свої танки Leopard.

Вас також можуть зацікавити новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні новини США Дмитро Кулеба війна Росії та України
Реклама

Головне за день

Усе повторюється: поляки влаштовують нову блокаду на кордоні з Україною

Усе повторюється: поляки влаштовують нову блокаду на кордоні з Україною

19:56 Україна
На Україну налетить справжній смерч: синоптики попереджають про серйозну небезпеку

На Україну налетить справжній смерч: синоптики попереджають про серйозну небезпеку

19:32 Синоптик
Три сценарії наступу Росії в Харківській та Сумській областях

Три сценарії наступу Росії в Харківській та Сумській областях

19:30 Погляди
Всі головні новини
Реклама

Популярне

Як зробити так, щоб у машині не було жарко: водії вражені лайфхаком 13705

Як зробити так, щоб у машині не було жарко: водії вражені лайфхаком

Ніхто не має права : Зеленський зробив гучну заяву щодо закінчення війни 6652

"Ніхто не має права": Зеленський зробив гучну заяву щодо закінчення війни

Україна отримала поворотний момент у війні 5537

Україна отримала поворотний момент у війні

Помста за Харків: HIMARS видовищно атакував балістику під Бєлгородом, палають склади БК 3089

Помста за Харків: HIMARS видовищно атакував "балістику" під Бєлгородом, палають склади БК

Останні новини

19:56

Усе повторюється: поляки влаштовують нову блокаду на кордоні з Україною

19:53

Почнуть ріст з новою силою: як врятувати рослини після граду - покрокова інструкціяВідео

19:32

На Україну налетить справжній смерч: синоптики попереджають про серйозну небезпеку

19:30

Три сценарії наступу Росії в Харківській та Сумській областяхПогляд

19:26

Чого не вистачає для відбиття ракетних ударів РФ: у ЗСУ назвали головну проблему

Існує 5 сценаріїв введення військ НАТО до України - Наталія ГлобаІснує 5 сценаріїв введення військ НАТО до України - Наталія Глоба
18:49

Обсяг дефіциту буде більший: у які години вимикатимуть світло 4 червня

18:37

Байдена у Швейцарії не буде: стало відомо, хто представить США на Саміті миру

18:35

Україна проситиме Захід збільшити радіус ударів по Росії: усі подробиці

18:06

Плакали всі: Мар'яна Чечелюк вперше зустріла маму після дворічного полонуФотоВідео

Реклама
17:52

Навіть у своєму саду: чому в Німеччині не можна рубати дерева - штраф 100 тисяч євро

17:41

ЗСУ дозволили бити зброєю США: у РФ істерично погрожують "фатальними наслідками"

17:24

Ви самі притягнете в дім щастя і благополуччя: що потрібно зробити 4 червня - прикмети

17:14

Що приготувати з цибулевих стрілок: прості рецепти, які здивують своїм смакомВідео

16:59

Машина в ніщо: лідер популярного українського гурту потрапив у серйозну ДТП

16:53

"Вірила, що ти вдома": Мар'яна Чечелюк розповіла про коханого, якого "засудили" в РФ

16:50

Вибухало і горіло: ЗСУ розгромили військову колону РФ біля кордонів Сумської областіВідео

16:49

РФ може повторити жорстокий сценарій Алеппо у Харкові: у РНБО розкрили загрози

16:44

Помста за Харків: HIMARS видовищно атакував "балістику" під Бєлгородом, палають склади БКВідео

16:43

З'явиться шанс на щастя: що чекає на всі знаки зодіаку в коханні в червні 2024Відео

16:04

Сі загнав Путіна в глухий кут: у FT розкрили, який ультиматум Китай висунув Росії

Реклама
15:50

Газон не можна косити ще цілий місяць: експерти назвали причину

15:45

Це був останній бій: зник безвісти військовий та журналіст Олександр Петровський

15:45

Ситник покидає НАЗК, а в Кабміні ЗМІ очікують кадрових змін

15:39

Кейт Міддлтон та принц Вільям порушили мовчання зворушливою заявою

15:36

Україну "заливатиме": у які області прийдуть грози, град та шквали

15:25

Цілу каструлю за хвилини і без ножа: як швидко почистити молоду картоплюВідео

15:13

Три шляхи зриву Саміту світу: Кулеба розповів про протидію Росії

15:08

Хто стане наступником ПутінаПогляд

14:32

Маловідоме місце в Україні: де був похований давньогрецький герой АхіллесВідео

14:32

І чоловіки, і жінки мають бути військовозобов'язаними та воювати з 23 років - Федоренко

14:23

Tayanna вперше зізналася в романі з популярним одруженим продюсером

14:20

VIASAT став партнером кампанії з платіжної безпеки #КібербезпекаФінансів, яку проводить Нацбанк та Держспецзв’язку

14:05

Можливі "страшні провокації зі смертями": влада попередила херсонців

13:59

Без світла сотні населених пунктів: в Укренерго заявили про дефіцит в енергосистемі

13:42

Ось це справжня окрошка: бомбічний рецептВідео

13:39

Не знайшла спокій: на сім'ю Заворотнюк після її смерті накинулися шахраї

13:23

РФ втрачає роти, окупанти "відпочивають": Плетенчук розповів про штурми Нестриги

12:58

Долар піднявся до рекордної позначки: курс валют на 3 червня

12:46

Нідерланди дали "залене світло": ЗСУ будуть використовувати F-16 для ударів по Росії

12:19

Для чого люди кладуть кульки з фольги в пральну машину

Реклама
12:15

Чи може заморозити НАТО війну в Україні: Глоба розкрила важливий сценарій

12:14

"Вона всіх облизує": путіністка Кудрявцева жорстко зганьбила Наташу Корольову в ефірі

12:08

ППО для України: в Зеленського сказали, коли чекати на рішення союзників

11:52

Місяць буде критичним і катастрофічним: Росс назвав невдах червня-2024Відео

11:48

"Живим з війни не вийде": аналітик розповіла, який кінець чекає на Путіна і РФ

11:34

Пропагандисти радіють: Галкіну і Пугачовій заборонили в'їзд до популярної серед росіян країни

11:29

Церковне свято 4 червня: що заборонено робити на святого Митрофана

11:06

Подачка для Росії: Китай хотів придбати пристрої, які глушать дрони - FT

10:56

Китайський гороскоп на завтра 4 червня: Мавпам - новий виток життя, Собакам - успіх

10:56

Західна зброя вже працює по РФ: комбат зізнався, коли ЗСУ переламають хід війни

^
Мобілізація в Україні
На одну довідку менше: що треба знати під час оновлення даних в ТЦКМіноборони запустило додаток "Резерв+" для військовозобов'язаних: як він працюєЯк тепер потрібно проходити ВЛК
Новини України
Новини КиєваКурс валютМобілізаціяТарифиПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в Україні
Сад та город
Що вигідно вирощувати на городі в УкраїніЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Війна з Росією
Військова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за Авдіївку
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Лайфхаки и хитрости
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти