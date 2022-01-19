"Тисячу Зеленського" пенсіонери вже з 24 січня зможуть витратити на ліки

Пенсіонери зможуть витратити 1 000 грн за вакцинацію на ліки / УНІАН

Українці віком від 60 років, які зробили щеплення від COVID-19 і отримали грошову допомогу за вакцинацію в розмірі 1 000 гривень, зможуть її витратити на ліки, які відпускаються як за рецептом, так і без рецепта. Препарати можна буде купувати вже з 24 січня.

Таке рішення було ухвалено на засіданні Кабміну в середу, 19 січня. Уряд вніс зміну до своєї постанови, згідно з якою грошова допомога поширюється і на лікарські засоби. У списку сфер діяльності та кодів продавця з'явилося доповнення щодо ліків.

Причому особи віком від 60 років зможуть купувати на "ковідну тисячу" ліки, які продаються як за рецептом, так і без.

"В умовах встановленого Кабінетом міністрів України карантину... потребують підтримки особи віком від 60 років шляхом надання допомоги в розмірі 1 тисячі гривень для придбання лікарських засобів", - зазначено в пояснювальній записці до документа.

Хто в Україні отримує "тисячу Зеленського"

Отримати грошову допомогу від держави на суму в 1 000 гривень за вакцинацію можуть повнолітні українці, які зробили щеплення від коронавірусу двома дозами вакцини.

На які послуги наразі можна витратити "ковідну тисячу"

Залізничні та авіаквитки по Україні

Квитки в театри, кінотеатри, музей і виставкові центри

Квитки на концерти

Абонементи в тренажерний зал

Товари в книжкових магазинах.

Як отримати "тисячу Зеленського"

Для того щоб отримати грошову допомогу за вакцинацію від коронавірусу, потрібно зробити два щеплення затвердженими в Україні препаратами і подати заявку в застосунку Дія. Слід оформити спеціальну віртуальну карту в одному з банків-партнерів проекту і відкрити рахунок. Далі потрібно запустити програму і авторизуватися в застосунку. Переконавшись в наявності зеленого сертифіката, треба зайти в розділ Послуги, вибрати єПідтримка і вказати карту, куди надійдуть гроші.