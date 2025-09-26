Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Фронт

РФ пішла в активний наступ на Дніпропетровщину: у ЗСУ попередили українців

Ангеліна Підвисоцька
26 вересня 2025, 01:14
56
Український військовий зазначив, що росіяни перекинули значну кількість своїх резервів.
РФ пішла в активний наступ на Дніпропетровщину: у ЗСУ попередили українців
РФ пішла в активний наступ на Дніпропетровщину / Колаж: Главред, фото: УНІАН, 47 ОМБр

Російські окупанти розпочали активний наступ у напрямку Дніпропетровщини. Про це заявив лейтенант ЗСУ з позивним "Алекс".

Росіяни перекинули значну кількість нових резервів на Добропільський та Покровський напрямки. Наступ у бік Дніпропетровської області розвивається майже по всій лінії бойового зіткнення у цьому напрямку.

"Противник перекинув значну кількість резервів не тільки на Добропільський, а і на Покровський напрямок, зокрема за рахунок цього противник декілька днів тому розпочав активні наступальні дії в сторону Дніпропетровської області, майже по всій ЛБЗ в тому напрямку", - написав військовий.

відео дня

Він додав, що ворог щодня та на постійній основі відправляє піхотні групи у штурми.

"Десь противник має тактичні успіхи, десь ні; в принципі нічого нового і критичного, що можна було виділити ось так", - написав він.

Ситуація біля Дніпропетровської області - новини за темою

Як повідомляв Главред, аналітики DeepState заявили про захоплення окупантами населених пунктів Новоукраїнка та Зелений Кут, що розташовані поблизу Дніпропетровщини. Вони намагаються прорватися до адмінкордону з областю.

Росіяни активізувалися біля Дніпропетровської області, розповів військовослужбовець 110-ї окремої механізованої бригади ЗСУ Сергій Волков. Вони намагаються прорвати українську оборону на цьому напрямку. Воїни Сил оборони відбивають ворожі атаки.

Ворог іноді проривається в Дніпропетровську область, але вибратися звідти вже не може, сказав речник Української добровольчої армії Південь Сергій Братчук. За його словами, окупанти, таким чином, намагаються обійти лінії оборони ЗСУ в Покровську.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини Дніпра війна в Україні новини Дніпропетровська Дніпропетровська область вторгнення Росії
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Градус напруги на фронті зростає: у Генштабі повідомили останні новини

Градус напруги на фронті зростає: у Генштабі повідомили останні новини

01:55Фронт
РФ пішла в активний наступ на Дніпропетровщину: у ЗСУ попередили українців

РФ пішла в активний наступ на Дніпропетровщину: у ЗСУ попередили українців

01:14Фронт
Пентагон терміново скликає генералів з усього світу: до чого готуються США

Пентагон терміново скликає генералів з усього світу: до чого готуються США

23:26Світ
Реклама

Популярне

Більше
Карта Deep State онлайн за 25 вересня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 25 вересня: що відбувається на фронті (оновлюється)

"Українці, ви невдячний народ": Олег Винник розлютив фанатів своїм відео

"Українці, ви невдячний народ": Олег Винник розлютив фанатів своїм відео

Гороскоп Таро на жовтень 2025: Терезам - гроші, Скорпіонам - прорив

Гороскоп Таро на жовтень 2025: Терезам - гроші, Скорпіонам - прорив

Гороскоп Таро на завтра 26 вересня: Терези - перемога, Риби - все нове

Гороскоп Таро на завтра 26 вересня: Терези - перемога, Риби - все нове

Олена Зеленська гнівно висловилася про відому співачку - що сталося

Олена Зеленська гнівно висловилася про відому співачку - що сталося

Останні новини

03:30

Куди подіти опале листя і коли воно стає вбивцею саду

03:00

"Приречена на все життя": путіністка Волочкова загриміла в рехаб

02:30

Перша людина на Марсі: у NASA обрали нових кандидатів в астронавти

01:55

Градус напруги на фронті зростає: у Генштабі повідомили останні новини

01:14

РФ пішла в активний наступ на Дніпропетровщину: у ЗСУ попередили українців

Якщо у 2027 році війна триватиме, ДПА у 4 класах не буде обовʼязковим - Тетяна ВакуленкоЯкщо у 2027 році війна триватиме, ДПА у 4 класах не буде обовʼязковим - Тетяна Вакуленко
00:41

Настільна гра, яка передувала шахам: у що насправді грали в Київській РусіВідео

25 вересня, четвер
23:26

Пентагон терміново скликає генералів з усього світу: до чого готуються США

23:13

З'їдає чи заощаджує: експерти розповіли про всі "підводні камені" круїз-контролю

22:50

Викопував себе з ями: Барак Обама розповів про шлюб із Мішель

Реклама
22:18

Флот уже пішов, а хто наступний: експерт зробив прогноз щодо ситуації в Криму

21:24

Ді Капріо зробив відверте зізнання про своє ім'я: артиста просили взяти псевдонім

21:23

Йти в ТЦК більше не потрібно: як стати та знятися з військового обліку автоматично

21:20

Країни НАТО провели таємні переговори з РФ у Москві та виставили ультиматум - що відомо

21:02

Еліксир для землі: як оздоровити ґрунт, щоб отримати щедрий урожай наступного рокуВідео

20:55

Георгій Судаков став батьком вдруге - як назвали дівчинку

20:54

Відповідь на атаки: Австострада передала дрони для захисту неба на Запоріжжі та Київщині

20:36

Трамп зробив пропозицію Ердогану щодо війни в Україні - що передбачається

20:15

Ікони стилю в світі дипломатії: Олена Зеленська особисто зустрілась з першою леді США

19:55

"Їм щастить": люди, народжені в ці дати, здатні підкорювати аудиторію

19:48

"Піти не можна залишитися": експерт розкрив, чи може Ребров покинути збірну

Реклама
19:37

Синоптики оголосили ІІ рівень небезпечності: Україну атакує сильна холоднеча

19:10

Коли ми перестали бути РосієюПогляд

19:04

Чому насправді Трамп змінив позицію щодо України - розкрито три головні причини

18:57

"Санкції власними руками": як Україна вставляє палиці в плани Кремля

18:55

Буде тільки дорожчати: в Україні зафіксували шалений стрибок цін на один продукт

18:54

Більшість членів виконкому УЄФА виступають за відсторонення Ізраїлю - The Times

18:37

Гривня різко почала падати: новий курс валют на 26 вересня

18:23

Чому атака дронів РФ на Польщу стала вигідною для Трампа - з'явився новий нюансВідео

18:13

Що обов'язково потрібно зробити в церкві: велике свято 26 вересня

18:05

Українська акторка в Гаррі Поттері: якого персонажа вона втілить у серіаліВідео

18:00

"Мама засмутилася": відомий український актор мобілізувався до ЗСУ

17:35

"Якщо війська зіб’ють літак": посол РФ злісно пригрозив НАТО війною

17:32

Історичний момент для "Ліги Сміху": зіркова тренерка Маша Єфросиніна стала ведучою ювілейного сезонуВідео

17:24

Експерти назвали найнадійніші та найгірші телефони: результати дослідження

17:16

Рютте жорстко "проїхався" по Лаврову, згадавши Ісуса Христа і допомогу УкраїніВідео

17:15

Вєрці Сердючці знайшли завдання на фронті: Данилко запостив цікаві кадри

16:54

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинці з медсестрою за 31 секунду

16:43

Вікна перестануть запотівати: один побутовий засіб врятує авто від конденсатуВідео

16:22

Чому коти труться об голову господаря - з'явилось несподіване поясненняВідео

16:08

Джамала запросила на Нацвідбір відому українську співачку - що вона відповіла

Реклама
15:57

РФ може щось готувати на 7 жовтня: Світан попередив про нові провокаціїВідео

15:51

Птахи атакують людей: дівчина змушена вішати білизну у дворі в шоломі, рятуючись від сорок

15:27

"Тиха Нава": завершилися зйомки детективного трилера з Олександром Рудинським

15:20

Страховий стаж під загрозою: як не втратити роки роботи та зберегти пенсію

15:15

Золото, а не рецепт: як приготувати ідеальну картоплю в духовціВідео

15:12

Окупанти атакували Чернігів, під ударом критична інфраструктура - деталі

15:09

Польща готується збивати російські цілі в небі над Україною - ЗМІ розкрили деталі

15:03

Чи походять ваші предки з Волині: прізвище вкаже на особливе коріння всього родуВідео

14:55

У Києві відкрився Одеський міжнародний кінофестиваль: програма кіноогляду

14:32

"Однозначно непросто": Нікітюк розповіла правду про стосунки з коханим

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річЯка помилка під час поливу рослин може їх вбити
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Новини шоу бізнесу
Ольга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихПотапВіталій КозловськийСофія Ротару
Синоптик
Погода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодні
Мода та краса
Гарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волосся
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакуски
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти