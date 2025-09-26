РФ пішла в активний наступ на Дніпропетровщину: у ЗСУ попередили українців

Російські окупанти розпочали активний наступ у напрямку Дніпропетровщини. Про це заявив лейтенант ЗСУ з позивним "Алекс".
Росіяни перекинули значну кількість нових резервів на Добропільський та Покровський напрямки. Наступ у бік Дніпропетровської області розвивається майже по всій лінії бойового зіткнення у цьому напрямку.
"Противник перекинув значну кількість резервів не тільки на Добропільський, а і на Покровський напрямок, зокрема за рахунок цього противник декілька днів тому розпочав активні наступальні дії в сторону Дніпропетровської області, майже по всій ЛБЗ в тому напрямку", - написав військовий.
Він додав, що ворог щодня та на постійній основі відправляє піхотні групи у штурми.
"Десь противник має тактичні успіхи, десь ні; в принципі нічого нового і критичного, що можна було виділити ось так", - написав він.
Як повідомляв Главред, аналітики DeepState заявили про захоплення окупантами населених пунктів Новоукраїнка та Зелений Кут, що розташовані поблизу Дніпропетровщини. Вони намагаються прорватися до адмінкордону з областю.
Росіяни активізувалися біля Дніпропетровської області, розповів військовослужбовець 110-ї окремої механізованої бригади ЗСУ Сергій Волков. Вони намагаються прорвати українську оборону на цьому напрямку. Воїни Сил оборони відбивають ворожі атаки.
Ворог іноді проривається в Дніпропетровську область, але вибратися звідти вже не може, сказав речник Української добровольчої армії Південь Сергій Братчук. За його словами, окупанти, таким чином, намагаються обійти лінії оборони ЗСУ в Покровську.
