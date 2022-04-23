Зеленський жорстко відповів на ракетний обстріл Одеси і заявив про нові жертви

Володимир Зеленський / Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський заявив, що під час ракетного удару в Одесі 23 квітня загинули вже 8 осіб. Серед них - тримісячна дитина.

"Від бажання Володимира Володимировича залежить питання проведення переговорів у Туреччині. Ви ж бачите, що навіть на свято перед Великоднем сім ракет сьогодні прилетіло до Одеси. Сім! Дві ми збили. У житловий багатоповерховий будинок потрапила ракета. Вісім людей померло, дитина три місяці - померла. Дитину вбили тримісячного. Ви уявляєте що відбувається? Покидьки смердючі! Інших слів немає!",- заявив Зеленський.

Ракетний удар по Одесі

Окупанти 23 квітня завдали ракетний удар по Одесі. Радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко заявив, що ППО збила кілька ворожих ракет, що також підтверджують і місцеві. Мінімум одна з ракет впала і вибухнула. Один з місцевих згорів у своїй машині у дворі одного з будинків.

Оперативне командування "Південь" заявило про ймовірність повторного ракетного удару.

Угруповання ППО Повітряного командування "Південь" з 14:00 до 15:00 вела бойові дії зі знищення крилатих ракет ворога.

Ракети були запущені літаками стратегічної авіації ТУ-95. Було знищено два ворожих снаряди і два безпілотники, які імовірно здійснювали корекцію польоту. Відзначається, що дві ракети вразили військовий об'єкт і 2 в житлові будинки.

Глава Офісу президента Андрій Єрмак повідомив про 5 загиблих і 18 поранених, серед загиблих тримісячна дитина.

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