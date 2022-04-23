"Я не боюся зустрічі з Путіним": Зеленський розповів, чи побоюється побачитися з російським диктатором

Володимир Путін і Володимир Зеленський / Reuters

Український президент Володимир Зеленський розповів, що є як мінімум два шляхи закінчення війни. Зокрема, йдеться про дипломатичне та військове. Також він додав, що хоче зустрічі з президентом Росії. Про це Зеленський сказав під час прес-конференції у київському метро.

За його словами, будь-яка здорова людина завжди вибирає дипломатичний шлях, навіть якщо це складно.

"Я хочу зупинити війну і її закінчити. Є дипломатичний шлях і військовий. Будь-яка здорова людина вибирає дипломатичний шлях, тому що знає, навіть якщо це складно, це може запобігти втраті мільйонів людей. Цього не хочеться " - сказав Зеленський.

Президент також сказав, що він готовий до особистої зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним.

"Я не боюся зустрічі з президентом (Володимиром Путіним - Главред). Боятися я просто не маю права, тому що наш народ показав, що він нічого не боїться, голими руками зупиняв танки. Як і ВСУ, нацгвардейцы. Люди бояться за своїх дітей, так. І тому нормальний лідер не повинен боятися, коли мова йде про нашу державу і незалежність", - зазначив Зеленський.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що операція Росії проти України може бути завершена прямими переговорами між главами двох країн-Володимиром Зеленським і Володимиром Путіним.

Про це заявив радник керівника офісу президента Михайло Подоляк в ефірі телемарафону, передає пресслужба глави держави.

"Це те, над чим працює сьогодні команда юристів, консультантів і переговорна група з української сторони. Відповідно, ми сподіваємося, що позиції президента Володимира Зеленського будуть надзвичайно міцними на цих переговорах", – сказав він.

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