"Стратегічна мета": Хара пояснив, чому Україна має зруйнувати Кримський міст

Кримський міст завжди був стратегічною метою Росії / facebook.com, twitter.com

Україна повинна зруйнувати Кримський міст, однак для цього потрібно вибрати найбільш підходящий момент. Про це в інтерв'ю Главреду розповів експерт Центру оборонних стратегій Олександр Хара.

"Безумовно, це має психологічний сенс і хотілося б мати марку не тільки з крейсером Москва, але і з мостом. Думаю, що є сенс робити це частиною плану зі звільнення Криму як такого — просто так знищити міст безглуздо, адже його будуть швидко ремонтувати, тому що для них він дуже важливий", - вважає Хара.

Він також нагадав, що задовго до окупації Криму, Росія намагалася побудувати міст, причому руками України.

"За часів Януковича нам нав'язували будівництво і навіть давали близько $4 мільярдів кредиту. Тобто ми повинні були б побудувати за російські гроші ярмо для себе, щоб РФ було легше окупувати Україну і, перш за все, Крим", - розповів Хара.

Як зазначає експерт, Кримський міст був і залишається стратегічною метою Росії.

"В умовах, коли мосту немає, єдина зв'язка з російським материком — це Керченська переправа. Але Керченську протоку норовливий, та й по мосту, особливо якщо є залізнична гілка, можна перевести набагато більше ресурсів. Тому стратегічний сенс у знищенні мосту безумовно, є, але це ймовірно буде елементом плану або нашої операції на півдні, або ж коли ми перейдемо до звільнення Криму від росіян", - резюмував Хара.

Удар по Кримському мосту - важливі новини: