"Треба посилювати ППО": Гіркін злякався за долю Севастополя і Кримського моста

Ігор Гиркин / скріншот

Колишній ватажок терористів "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков) побоюється того, що російська система ППО не впорається з ударами ЗСУ.

За його словами, причиною цьому стане нестача засобів протиповітряного захисту по лінії фронту.

"З Севастополя не можна знімати ППО так само як і з Кримського моста. Навпаки, тільки посилювати. Туди може прилетіти вже прямо зараз. "ЛДНР" теж потрібно захищати - вони (ЗСУ - ред.) закидали їх "точками" (ракети "Точка-У" - ред.). Вони можуть обстріляти взагалі що завгодно!", - істерить Гиркин.

За словами терориста, окупанти не можуть уникнути ударів від української артилерії.

читайте також"Добре вони стріляють!": Гіркін в захваті від роботи української артилерії"Мобілізації немає. Ні промисловості, ні армії. Вони можуть вколоти. Знайти куди болісно вколоти голку можна завжди", - констатував Гіркін.

Раніше колишній ватажок терористів "ДНР" вибухнув погрозами на адресу українців. Терорист впевнений, що міг би захопити нашу країну ще до повномасштабного вторгнення Росії.

Також Гіркін закотив істерику через успішні поразки цілей російських окупантів українськими захисниками на Донбасі.

Терорист вважає, що російські засоби ППО виявилися малоефективні проти масованих ударів ракетами "HIMARS".

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