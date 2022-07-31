Армії РФ потрібно тікати з Криму, допоки Керченський міст ще не знищено – Арестович

Бігти окупантам краще Кримським мостом, вплав тікати буде складніше - Арестович / Колаж Reuters, УНІАН

Звинувачення Москви на адресу України з приводу обстрілу штабу Чорноморського флоту в захопленому Криму вказує на те, що росіяни визнають неефективність своєї системи протиповітряної оборони. Якщо окупанти дійсно звинувачують у всьому Київ, то знищення Кримського мосту вже не є нереальною можливістю. У такому випадку окупантам краще бігти з півострова, допоки естакаду не зруйновано. Про це заявив радник керівника Офісу президента Олексій Арестович.

На своїй сторінці в соціальній мережі Facebook він написав про те, що якщо росіяни знайшли, мовляв, український слід в обстрілі штабу Чорноморського флоту у захопленому Криму, то вони бачать неефективність своєї протиповітряної оборони і повинні замислитися.

читайте такожЗСУ зайдуть до Криму, жодної дипломатії не буде – колишній спікер Генштабу СелезньовЗа словами радника Банкової, у такій ситуації окупантам слід тікати з окупованої АР, коли ще є Кримський міст, оскільки за подібних обставин знищення естакади вже не звучить як нереальний сценарій.

"Заявивши про український слід в ударі по Штабу ЧФ, окупанти визнали безпорадність своєї системи ППО? Або свою безпорадність перед кримськими партизанами? Якщо це так, а так само як і якщо ЗСУ таки дістали ціль на дальності більше 300 км, то континентальним росіянам і їх посібникам час збирати речі - знищення Кримського моста за таких розкладів вже не звучить нереально. І бігти їм краще допоки цей міст є, вплав буде складніше. У Керченській протоці сильна течія", - підкреслив Олексій Арестович.

Росія звинуватила Україну в обстрілі Чорноморського флоту у Криму

Російські пропагандисти 31 липня повідомили, що ЗСУ рано вранці нібито атакували за допомогою безпілотника штаб Чорноморського флоту РФ у окупованому Севастополі. Мовляв, прилетів "непізнаний об'єкт", після чого було завдано удару. Постраждали 5 осіб. З цієї причини загарбники вирішили перенести святкування "Дня Військово-морського флоту".

Спікер Одеської обласної Військової адміністрації Сергій Братчук сказав, що заяви Росії про, мовляв, обстріл штабу ЧФ РФ у захопленому Севастополі – це провокація. За його словами, Україна вестиме іншу, більш ефективну роботу, зі звільнення півострова.

"Звільнення нашого Криму від окупантів відбуватиметься не так і набагато ефективніше. На все свій час. Витримки всім нам і мужності! Перемоги і миру!"- підкреслив Братчук.

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