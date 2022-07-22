ЗСУ можуть знищити Кримський міст одним пострілом: допоможуть російські боєприпаси - Жданов

Українським військовим необхідно потрапити у російський потяг з боєприпасами.
Українські військові можуть знищити Кримський міст одним пострілом. Це вдасться, якщо по мосту буде їхати потяг з російськими боєприпасами. Про це заявив військовий експерт Олег Жданов.
Однак він додав, що це зробити важко, адже треба вгадати, коли саме буде їхати залізницею ешелон.
"Ідеальний варіант влучити в состав з боєприпасами й тим самим за рахунок детонації боєприпасів одним пострілом зруйнувати Кримський міст. Єдина проблема - всі військові ешелони йдуть поза графіком, поза розкладом. Вони мають пріоритетність руху залізницею, їх пропускають в першу чергу. Тому на сьогоднішній день вгадати, коли йде ешелон, дуже важко. Але якщо таке вдасться - це буде ідеальний варіант", - сказав Олег Жданов.
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Звільнення Криму
Раніше військовий експерт Олег Жданов заявив, що українським військовим потрібно починати бити по базах російських окупантів у Криму, адже саме там знаходиться велика частина зброї, яка згодом опиняється на фронті. Він вважає, що Путін не наважиться застосувати ядерну зброю у відповідь на подібне.
Раніше колишній головнокомандувач Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі Філіп Брідлав заявив, що Україна має законне право атакувати Кримський міст, оскільки він споруджений на захопленій Росією території.
У свою чергу колишній заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука заявив про те, що Росія може застосувати ядерну зброю, якщо з Кримським мостом щось трапиться.
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