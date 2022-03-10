"Поки ми не перемелемо 2/3 окупантів": Геращенко назвав умову закінчення війни в Україні

Геращенко спрогнозував, коли закінчиться війна в Україні / Фото Reuters

Радник глави Міністерства внутрішніх справ Антон Геращенко вважає, що війна в Україні завершиться, коли українські захисники знищать більшу частину російської армії. В іншому випадку "ми нічого не досягнемо".

"Я думаю, що поки ми не перемелемо 2/3 російської армії ціною великої кількості втрат українських воїнів і українських жителів, ми нічого не досягнемо", – сказав Геращенко в інтерв'ю Дмитру Гордону.

Він зазначив, що поки що Путін не здобув жодної військової перемоги.

Зазначимо, з початку повномасштабного вторгнення в Україну втрати Росії склали понад 12 тисяч окупантів і тисячі одиниць техніки.

Як повідомляв Главред, секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов розповів, що окупанти змінили тактику і поміняли низку генералів через провал їхніх планів щодо захоплення України. За його словами, керівництво Росії у відчаї.

"Вже навіть такі, як Соловйов дають, задню... Це наша війна, яку ми обов'язково виграємо", - сказав Секретар РНБО.

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