"Сили противника в 4-5 разів більше": Геращенко розповів, що зараз відбувається в Маріуполі

Маріуполь / Фото facebook.com/diana.hmm.berg

Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявив, що навколо Маріуполь сили противника в 4-5 разів більше.

Зараз у Путіна всі сили сконцентровані навколо Маріуполя, оскільки він хоче захопити місто і щоб захисники здалися в полон, однак цього не буде, заявив Геращенко в інтерв'ю Дмитро Гордону.

"Але зараз, напевно, найважча ситуація. Це те місце, де необхідно, щоб Головнокомандувач ЗСУ звертав на це увагу. Тому що там в 4-5 разів більше сил противника оточили Маріуполь", - зазначив Геращенко.

Також найважче в районі Ізюма-Балаклії, бо там окупант хоче оточити наші війська. Це найважчі напрямки, заявив радник міністра МВС.

читайте такожУ Маріуполі через дії окупантів від зневоднення померла дитинаНагадавши, окупанти 9 березня скинули кілька бомб на дитячу лікарню №3 в Маріуполі. Корпус лікарні повністю знищений. Там також знаходився пологовий будинок. За словами очевидців, пологового будинку більше не існує, багато поранених.

Авіаналіт був здійснений під час дії в Маріуполі режиму тиші, який, в тому числі, був підтверджений і російською стороною, для роботи в місті гуманітарних коридорів.

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