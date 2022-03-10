Росія може готувати ґрунт для застосування хімічної зброї в Україні - The Guardian

Кремль поширює фейки, щоби застосувати в Україні хімзброю / Reuters

Москва можливо готує собі ґрунт у вигляді запуску дезінформаційної кампанії для того, щоби застосувати хімічну зброю на території України, як це було під час війни в Сирії.

Як пише The Guardian, стурбованість США та Великої Британії виникла почасти після того, як в середу офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова заявила, що у Росії є документи, які свідчать про те, що США нібито підтримували програму біологічної зброї в Україні, пов'язану з чумою, холерою і сибірською виразкою. Вашингтон і Київ спростували ці звинувачення.

Абсурдну заяву Захарової повторив і офіційний представник Міністерства оборони РФ Ігор Конашенков.

"Вночі 9 березня в населений пункт Золочів на північний захід від Харкова українськими націоналістами завезено близько 80 тонн аміаку. За словами жителів, які залишили Золочів, "націоналісти" вчать їх як правильно діяти у разі хімічної атаки. Все це свідчить про підготовку провокації з використанням отруйних речовин для звинувачення Росії нібито у застосування хімічної зброї", – сказав Конашенков.

Для західних країн-союзниць України це схоже на очевидну підготовку чергового теракту з використанням біозброї.

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"Тепер, коли Росія зробила ці неправдиві заяви, а Китай, мабуть, підтримав цю пропаганду, ми всі повинні бути напоготові, щоби Росія, можливо, не застосувала хімічну або біологічну зброю в Україні або організувала операцію під фейковим прапором з його використанням", - написала в Twitter представниця Білого дому Джен Псакі.

"У Росії є послужний список звинувачень Заходу в тих самих порушеннях, які здійснює сама Росія. Все це очевидний виверт Росії, щоби спробувати виправдати свій подальший навмисний, неспровокований та невиправданий напад на Україну", - додала вона.

Зазначимо, за останні два тижні офіційні особи США та Британії неодноразово попереджали про можливе застосування Росією особливо смертоносної зброї, такої як термобаричні вакуумні бомби, які завдають серйозних пошкоджень людським тілам через розривні вибухи.

Москва вже продемонструвала, що її цинічність і жорстокість неможливо недооцінювати після того, як окупанти обстріляли спальні райони Харкова, Охтирки, Ірпеня, дитячу лікарню в Маріуполі.

Обстріл окупантами Маріуполя

Окупанти 9 березня скинули кілька бомб на дитячу лікарню №3. Корпус лікарні повністю знищено.

Там також знаходився пологовий будинок. За словами очевидців, пологового будинку більше не існує, багато поранених.

Авіаналіт був здійснений під час дії в Маріуполі режиму тиші, який зокрема був підтверджений і російською стороною, для роботи в місті гуманітарних коридорів.

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