Коли закінчиться війна в Україні: у Bellingcat назвали терміни

Війна Росії з Україною буде заморожена через 7-10 днів / Фото Reuters

Журналіст-розслідувач Христо Грозєв з Bellingcat розповів, коли закінчиться війна Росії проти України.

За його словами, Росія спробує заморозити повномасштабну війну проти України і припинити бойові дії через 7-10 днів, сказав Грозєв в інтерв'ю журналістці Олесі Бацман.

При цьому закінчення російсько-української війни найімовірніше буде не одразу і в конкретний день.

"Боюся, що буде період, в якому буде не зрозуміло - закінчилася війна, чи ні. Але кровопролиття не буде більше - і це найважливіше. І я думаю, що ми наближаємося до цього. Це може бути питання тижня - 10 днів", - сказав Грозєв.

Журналіст вважає, що в Москві усвідомлюють ослаблення позицій своїх військ в Україні. Тому, вважає експерт, РФ буде вигідніше не називати війну закінченою, адже в цьому випадку вони повинні будуть зізнатися, що вона програна. Росії вигідніше "зупинити її на якомусь замороженому етапі".

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За словами Грозєва, далі в Росії почнеться внутрішньополітична хвиля ,яка "швидше, ніж кінець війни" призведе до зміни путінського режиму і утворення нового.

Як повідомляв Главред, раніше журналіст-розслідувач Bellingcat Христо Грозєв заявив, що логістика поставок для російської армії має в своїй системі багато слабких місць. І ці пробоїни з кожним днем будуть все глибше.

Грозєв підкреслив, що всі ресурси, які були надані російській армії – паливо, спорядження і ракети – були розраховані на 7-8 днів ведення війни.

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