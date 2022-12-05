Загинули 4 людини, ми ще не можемо закрити все небо: Зеленський розповів про наслідки ракетної атаки РФ

Хоч військові збили більшість з понад 70 запущених Росією ракет, є влучання. Внаслідок цього загинули люди і були введені аварійні відключення світла.

Зеленський розповів про наслідки ракетної атаки РФ/ Офіс президента України, УНІАН

Українські військові під час масованої атаки окупантів у понеділок, 5 грудня, збили більшість з понад 70 ракет. Проте частину з них збити не вдалося. Внаслідок влучань загинули чотири людини і були пошкоджені енергооб’єкти, в Україні довелося застосовувати аварійні відключення світла.

Про це сказав президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні 5 грудня. Він розповів, які наслідки мала сьогоднішня російська ракетна атака на територію України.

"Звітую про сьогоднішній день. Головний результат – 70 російських ракет прийшло, більшість збито. "Калібри", Х-101 тощо. Дякую всім нашим воїнам повітряних командувань "Схід", "Південь" і "Центр". Молодці! Дякую й партнерам – за системи ППО, які зараз використовуємо. Кожна збита російська ракета – це конкретний доказ, що терор можна перемогти", – зазначає Зеленський.

Проте Україна не може повністю закрити своє небо, каже президент.

"Але, на жаль, ми поки ще не можемо дати повну безпеку нашому небу – було кілька влучань. На жаль, є жертви. Станом на цей час у переліку загиблих за цю добу від російських ударів – четверо. Мої співчуття рідним і близьким", – сказав президент України.

Глава держави повідомив, що енергетики одразу після обстрілу почали відновлювати енергосистему, яка постраждала.

Станом на вечір понеділка найбільше відключень світла у семи регіонах – на Вінниччині, Київщині, Житомирщині, Дніпропетровщині, Одещині, Хмельниччині та Черкащині. Там енергетики прикладають максимум зусиль, щоб усунути пошкодження і повернути світло людям.

Президент України також прокоментував падіння ракети у Молдові. Він зазначив: цей інцидент лише доводить, що країна-агресорка Росія і її масовані ракетні удари загрожують не лише Україні, а як мінімум ще й усім наближеним країнам.

Ракетна атака окупантів по Україні 5 грудня

Нагадаємо, у понеділок, 5 грудня, РФ знову нанесла масований ракетний удар по Україні. Як розповів в ефірі телемарафону речник Повітряних сил України Юрій Ігнат, пуски ракет здійснили стратегічні бомбардувальники РФ, а також кораблі з акваторії Чорного моря.

Внаслідок ракетного удару РФ були пошкоджені два об'єкти інфраструктури, через це в низці областей України застосували екстрені відключення електроенергії.

Сили протиповітряної оборони України збили понад 60 з понад 70 випущених ракет, повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Тим часом в Головному управлінні розвідки Міноборони України повідомили, що у Росії запаси високоточних ракет уже на критичному рівні. Тому російські окупанти не зможуть часто і масово бити ракетами по всій Україні. Проте у них багато ракет меншого радіусу дії, тому страждатимуть прифронтові регіони.

Також повідомлялося, що на території Молдови впала ракета під час ракетного удару російських загарбників по Україні. Її залишки виявили прикордонники, які патрулювали територію, у фруктовому саду поблизу міста Бричень, повідомили у Міністерстві внутрішніх справ Республіки Молдова.

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