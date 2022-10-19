Загинула разом з коханим – по них ударив танк РФ: під Києвом попрощалися з військовою Іриною Цвілою

Українська військова Ірина Цвіла/ Facebook Ірина Цвіла

Українська військова Ірина Цвіла, яка воювала у складі батальйону "Січ" та "Легіону Свободи", загинула в боротьбі за Україну під Ірпенем на другий день широкомасштабного вторгнення – 25 лютого. Попрощалися із захисницею 15 жовтня під Києвом.

52-річна військова загинула внаслідок танкової атаки російських загарбників. А разом із нею загинув і її коханий чоловік, з яким вона пліч-о-пліч боронила простори своєї рідної держави. Її історію розповів "Обозреватель".

Була вчителькою і ландшафтною дизайнеркою, потім пішла воювати

Ірина Цвіла до подій на Майдані була вчителькою початкових класів, викладала у київській міжнародній школі "Меридіан". Пізніше вона змінила професію і стала дизайнеркою ландшафтів – вона створювала сади троянд й оранжереї.

У 2013 році активно брала участь у Майдані, а 2014-го року вирушила на фронт захищати Україну. Вона воювала добровольцем у складі батальйону "Січ".

Українська військова Ірина Цвіла/ Facebook Ірина Цвіла

Коли повернулася додому з фронту, продовжила розводити троянди. Проте її захоплення розширилися, і крім вирощення квітів Ірина ще й увіковічнювала їх у прикрасах. Разом з донькою вони назвали свій бренд прикрас Verba Workshop – жінка дуже хотіла обрати саме таку назву, від якої віяло б українськими нотками.

Прикраси з квітів вона створювала, заливаючи їх ювелірною смолою. Так виходили сережки, каблучки, браслети і багато чого іншого.

"Мама продовжувала життя квітам, які мають долю в'янути. Запечатувала і робила вічними те, що тішило лише короткий проміжок часу. Перетворювала на прекрасне все, до чого торкалася, і наповнювала добротою серця людей навколо себе. А головне – боролася", – розповіла донька Ірини.

Військова Ірина Цвіла власноруч створювала унікальні прикраси з живих квітів/ Facebook Verba Workshop

Військова Ірина Цвіла власноруч створювала унікальні прикраси з живих квітів/ Facebook Verba Workshop

"Незламний воїн з любов’ю до краси"

Своїми спогадами про Ірину Цвілу поділилася також її знайома Вікторія Довгань. Жінки познайомилися кілька років тому – їхали разом "Блаблакаром" із Полтави до Києва.

"Ірина тоді була тимчасово у мирному житті, але душею на війні. Пам'ятаю, що дорогою вона вирішувала по телефону купу волонтерських питань, і з перших секунд стало зрозуміло, з якого виміру була ця людина. Потім ми познайомилися, і відразу виникло відчуття, що це людина, яку ти знаєш усе своє життя, що це споріднена душа", – розповіла Вікторія.

Вона зазначає, що Ірина була незламним воїном, але в її душі завжди жила любов до краси. До війни, яка розпочалася 2014 року, Ірина займалася розведенням троянд, адже дуже їх любила. Потім, після повернення з фронту, вона повернулася до цього заняття, але вже просто для себе. Жінка відновлювала свій сад, збираючи унікальні квіти по всій Україні, і створювала унікальні прикраси.

Українська військова Ірина Цвіла/ Facebook Ірина Цвіла

Загинула в бою разом з чоловіком

Ірина Цвіла загинула внаслідок танкового удару окупантів під Ірпенем. З нею загинув і її коханий чоловік, який теж був військовим.

"Пам'ятаю, як уранці 24 лютого я написала повідомлення про те, що Карфаген (Росія) має бути зруйнований. Й Іра перша на нього відреагувала. Її сторінка цього дня теж рясніла закликами стати на захист Батьківщини всіх, хто вміє і може це робити. А наступного дня нас просто прибила страшна звістка – Іринки більше немає. Вона разом зі своїм коханим загинула у бою за рідну Київщину", – згадує про неї Вікторія.

Українська військова Ірина Цвіла/ Facebook Ірина Цвіла

Ірину Цвілу у жовтні посмертно було нагороджено орденом "За мужність" ІІІ ступеня.

Раніше повідомлялося, що, захищаючи Україну на фронті, загинув директор Попаснянського ліцею Луганської області Віктор Шулик. Чоловік пішов боротися з окупантами разом зі своїм сином, теж учителем.

Нагадаємо, у боях проти російських окупантів загинув український військовий В'ячеслав Зайцев. Він був одним із легендарних кіборгів, які захищали Донецький аеропорт у 2014 році. У загиблого воїна залишилися дружина і маленька донечка.

Читайте також: