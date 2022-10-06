На війні загинув легендарний кіборг із Запоріжжя В'ячеслав Зайцев

У бійця залишилися дружина і маленька донечка.
У боях проти російських окупантів загинув український військовий В'ячеслав Зайцев. Він був одним із легендарних кіборгів, які захищали Донецький аеропорт у 2014 році.
Про його загибель повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух. У загиблого воїна залишилися дружина і маленька донечка.
Зайцев запам’ятався у рідному Запоріжжі як дослідник і завідувач відділу Наукової бібліотеки.
Голова ОГА зазначив, що колись загиблий воїн був його студентом.
"Я знав його в першу чергу як свого студента, який ще у молоді роки показав себе як справжній боєць. І тоді, коли закидав фарбою біг-борди негідника Януковича, і коли відмовився каятись і вибачатись на вимогу горе-ректора. І тоді, коли у 2014 році в перших рядах поїхав з Майдану на фронт, поповнивши ряди захисників донецького аеропорту", – написав Старух.
Він зазначає, що український воїн від початку війни на Донбасі пройшов найзапекліші бої, і поранення не зупинили його. Коли почалося широкомасштабне вторгнення Росії в Україну, він став на захист рідної землі одним із перших.
Раніше повідомлялося, що у бою проти російських загарбників загинув заступник командира ескадрильї – штурман авіаційної ескадрильї майор Редькін Тарас Вікторович (Кот). Трагедія сталася 29 вересня. Український пілот буквально кілька днів не дожив до свого 26-го дня народження.
Нагадаємо, захищаючи Україну від російських загарбників, загинув боєць Сил спеціальних операцій Збройних сил України Євген Брах з позивним "Малі". Через окупантів осиротів маленький син українського захисника, який нещодавно народився.
Читайте також:
- ЗСУ відмінусували в армії РФ близько 60 окупантів, 9 танків і 2 склади боєприпасів - ОК Південь
- ЗСУ готуються звільнити важливе місто на Півдні, окупанти почали тікати - ISW
- Путін збирається звільнити Шойгу, зваливши на нього провину за провал війни – ISW