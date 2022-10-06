На війні загинув легендарний кіборг із Запоріжжя В'ячеслав Зайцев/ Telegram Старух, ua.depositphotos.com

У боях проти російських окупантів загинув український військовий В'ячеслав Зайцев. Він був одним із легендарних кіборгів, які захищали Донецький аеропорт у 2014 році.

Про його загибель повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух. У загиблого воїна залишилися дружина і маленька донечка.

Зайцев запам’ятався у рідному Запоріжжі як дослідник і завідувач відділу Наукової бібліотеки.

Голова ОГА зазначив, що колись загиблий воїн був його студентом.

"Я знав його в першу чергу як свого студента, який ще у молоді роки показав себе як справжній боєць. І тоді, коли закидав фарбою біг-борди негідника Януковича, і коли відмовився каятись і вибачатись на вимогу горе-ректора. І тоді, коли у 2014 році в перших рядах поїхав з Майдану на фронт, поповнивши ряди захисників донецького аеропорту", – написав Старух.

Він зазначає, що український воїн від початку війни на Донбасі пройшов найзапекліші бої, і поранення не зупинили його. Коли почалося широкомасштабне вторгнення Росії в Україну, він став на захист рідної землі одним із перших.

Раніше повідомлялося, що у бою проти російських загарбників загинув заступник командира ескадрильї – штурман авіаційної ескадрильї майор Редькін Тарас Вікторович (Кот). Трагедія сталася 29 вересня. Український пілот буквально кілька днів не дожив до свого 26-го дня народження.

Нагадаємо, захищаючи Україну від російських загарбників, загинув боєць Сил спеціальних операцій Збройних сил України Євген Брах з позивним "Малі". Через окупантів осиротів маленький син українського захисника, який нещодавно народився.

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