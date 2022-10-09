Пішов захищати Україну разом із сином: під Бахмутом загинув директор Попаснянського ліцею

Віктор Шулик отримав смертельне поранення в районі Бахмута в Донецькій області. Після перемоги України разом із сином він хотів відновлювати рідне місто.
Захищаючи Україну на фронті, загинув директор Попаснянського ліцею Луганської області Віктор Шулик. Чоловік пішов боротися з окупантами разом зі своїм сином, теж учителем.
Віктор отримав смертельне поранення в районі Бахмута в Донецькій області. Про загибель українського захисника 9 жовтня повідомив у Facebook голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.
За його словами, ще зовсім недавно Шулік записував звернення до українців з окопу під звуки обстрілів. Він сказав, що війна триває не лише в окопах, а й за душі дітей, яких ми виховуємо.
"Нація - це народ, який хоче мати свою державу. Тому виховуємо патріотів і робимо все, щоби перемогти ворога", - зазначав Віктор.
Директор ліцею і його син приєдналися до оборони рідної країни в перші дні повномасштабної війни. Після перемоги України вони хотіли відновлювати рідне місто, знищене ворогом, і знову відкрити двері ліцею №1.
"Віктор Григорович понад 30 років дарував маленьким попаснянцям знання з історії ... справжньої української історії", - підкреслив голова обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.
Як повідомляв Главред, в боях за Україну в Донецькій області загинули в один день одразу шестеро уродженців міста Кам'янське (Дніпропетровська область).
Раніше в бою з російськими окупантами в Донецькій області загинув молодший лейтенант Збройних сил України, колишній плавець і тренер в СК Зоря Володимир Ульяницький. Загинув захисник України при обстрілі з ворожого танка в бою за один з населених пунктів Донецької області.
Пізніше в бою з російськими ворогами загинув 29-річний український воїн, музикант та активіст Роман Барвінок-Скрипаль.
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