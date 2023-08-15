Загинув поліцейський, який отримав поранення внаслідок обстрілу Росією міста Оріхів

Лікарі боролися за життя Олексія Лемешка три дні. На світанку 15 серпня його серце зупинилося. У поліцейського залишилися мама і старший брат.

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26-річний поліцейський Олексій Лемешко помер у лікарні / Колаж: Главред, фото: pixabay.com, facebook.com/vkgunpzp

У лікарні помер поліцейський, який отримав поранення під час обстрілу російськими окупантами міста Оріхів Запорізької області 12 серпня. Медики впродовж трьох діб боролися за життя 26-річного Олексія Лемешка, але на світанку 15 серпня його серце зупинилося. У поліцейського залишилися мама і старший брат.

Трагічну звістку повідомив начальник Головного управління Національної поліції в Запорізькій області Артем Кисько.

"На світанку перестало битися серце нашого побратима Олексія Лемешка. 12 серпня 2023 року поліцейський отримав важкі поранення під час несення служби в місті Орєхов. Ці три дні за його життя боролися лікарі ... світла пам'ять Герою! Щирі співчуття рідним", - написав Кисько на своїй сторінці в Facebook.

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Уродженець міста Оріхів Олексій Лемешко був інспектором сектору реагування відділення поліції № 4 Пологівського РПП ГУНП в Запорізькій області. Чотири роки життя він присвятив службі в поліції.

"Відстоював закон і правопорядок на території свого регіону, дбав про безпеку земляків. Його сумлінна праця неодмінно відгукнеться вдячністю громадян. У поліцейського залишилися мати і старший брат. Не вистачає слів, щоб передати біль втрати. Висловлюємо щирі співчуття рідним Олексія. Світла пам'ять Герою!"- йдеться у повідомленні, опублікованому на сторінці поліції Запорізької області в Facebook.

Обстріл міста Оріхів на Запоріжжі

Як повідомляв Главред, 12 серпня російські окупанти вдарили керованою авіабомбою по місту Оріхів Запорізької області. Загинув 31-річний правоохоронець. Ще 12 осіб поранено, серед яких 4 працівники поліції. Загиблий був капітаном поліції.

"Він виконував свій обов'язок, і, як і його колеги, був там, де потрібен", - зазначили в Нацполіції України.

Лікарі та парамедики поліції борються за життя поранених. Повідомлялося, що кілька людей - у важкому стані.

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