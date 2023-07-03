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"Підрив ЗАЕС – постріл Росії собі в ногу": Кочетков описав наслідки для України і РФ

Альона Вороніна
3 липня 2023, 10:48 оновлено 3 липня, 10:53
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Рішення про можливий підрив Запорізької АЕС прийматимуть в РФ неосвічені люди, які про наслідки не думають. А тих, що розуміють наслідки, ніхто слухати не буде.
Александр Кочетков, Запорожская АЭС, Владимир Путин
Кочетков описав наслідки для України і РФ від можливого підриву окупантами Запорізької АЕС/ колаж: Главред, фото: Главред, Енергоатом, скрін

Якщо країна-агресорка Росія все-таки наважиться підірвати Запорізьку атомну електростанцію, радіацією буде заражено територію радіусом приблизно 50 кілометрів. Також радіація буде розноситися вниз за течією Дніпра.

Але постраждають не лише території України, а й території Росії, адже радіоактивне забруднення може дістатися Чорним морем і туди. Тому такий крок, на який може піти РФ, буде її пострілом собі в ногу. Про це розповів політичний аналітик Олександр Кочетков в інтерв’ю Главреду.

У той же час Кочетков зазначає, що така катастрофа у разі, якщо вона все-таки станеться, не матиме наслідків для Європи.

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"По-перше, апокаліптичних наслідків точно не буде – не буде такого, що зараженою буде вся Європа. У першу чергу тому, що більшість реакторів зупинені, на відміну, наприклад, від аварії у Чорнобилі, де реактор був розігнаний на повну потужність", – пояснив він.

За його словами, у разі підриву Запорізької АЕС може статися радіоактивне зараження радіусом приблизно до 50 кілометрів.

"До цієї зони потрапляє Дніпро, і, відповідно всі населені пункти нижче Енергодара за течією Дніпра. Відповідно, ці проблеми будуть у росіян у захопленому ними Криму та відповідно, на чорноморському узбережжі Росії – це і Новоросійськ, і Сочі. Хочу просто нагадати відомі факти, коли рештки загиблих тварин пливли за течією до пляжів Сочі", – зазначив політичний аналітик.

Він наголосив, що з радіацією, яка з Дніпра потрапить до Чорного моря, буде те саме – вона буде рухатися також до території РФ.

"Тобто у разі вибуху росіяни забруднять усе Чорне море і власне узбережжя, що буде їхнім пострілом собі в ногу. Але люди, які розуміють наслідки у Росії, не впливають на ухвалення рішень – їх ухвалюють неосвічені люди, які про ці наслідки не думають", – сказав Кочетков.

Хто такий Олександр Кочетков

Олександр Кочетков – аналітик, політтехнолог, іміджмейкер. У минулому інженер-конструктор КБ "Південне" і заступник керівника пресслужби президента України.

Загроза підриву окупантами Запорізької АЕС

Президент України Володимир Зеленський заявив, що ризик підриву Запорізької АЕС з боку окупантів дійсно існує. Станція замінована, і українській розвідці відомо, що у країни-агресора є плани, які передбачають створити витік радіоактивних речовин на ЗАЕС.

За словами Зеленського, існує ризик, за якого окупанти країни-агресора Росії можуть підірвати Запорізьку атомну електростанцію навіть в тому випадку, якщо вона буде передана під контроль МАГАТЕ. Ворог здатний влаштувати теракт дистанційно.

Міський голова Енергодара Дмитро Орлов поділився, що близько сотні працівників "Росатома", а також частина колаборантів покинули Запорізьку АЕС. До того ж вони виїхали з Енергодара. Працівникам ЗАЕС, які перебувають на станції, окупаційна влада не дозволяє залишати місто. На роботу ходити їм також не дозволяють, бо тим, хто не уклав контракт із "Росатомом", заблокували перепустки.

Російський опозиціонер, публіцист Андрій Піонтковський зазначав, що російський диктатор Володимир Путін більше не має змоги віддавати накази про застосування ядерної зброї або вчинення чогось, що могло б спричинити серйозну екологічну катастрофу. Він втратив значну частину влади, а такі накази вимагають серйозної концентрації влади в руках першої особи.

Нагадаємо, видання The Times зазначило, що Путін може піти на радикальний крок і віддати наказ підірвати Запорізьку АЕС. Підштовхнути його до такого кроку може бажання зберегти обличчя як авторитарного правителя в очах своїх прихильників, а також намагання загострити війну у надії отримати швидкі перемоги.

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війна в Україні радіація вторгнення Росії Запорізька АЕС Олександр Кочетков
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