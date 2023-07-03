Путін більше не може наказати підірвати Запорізьку АЕС: Піонтковський пояснив причину

Диктатор РФ втратив значну частину влади, а такі серйозні накази вимагають велетенської концентрації влади в руках першої особи.

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Путін більше не може наказати підірвати Запорізьку АЕС, каже Піонтковський/ колаж: Главред, фото: скрін, УНІАН

Російський диктатор Володимир Путін більше не має змоги віддавати накази про застосування ядерної зброї або вчинення чогось, що могло б спричинити серйозну екологічну катастрофу.

Він втратив значну частину влади, а такі накази вимагають серйозної концентрації влади в руках першої особи. Про це сказав російський опозиціонер, публіцист Андрій Піонтковський в ефірі "Еспресо".

"Використання ядерної зброї вимагає велетенської концентрації влади в руках першої особи, він не може тепер наказати нікому, не лише щодо ядерної зброї, але й з інших сценаріїв екологічної катастрофи, вибух атомної електростанції Запоріжжя, титанового заводу, чи там обговорювалась можливість підриву власної Курської АЕС, щоб змінити повістку дня. Усі ці варіанти вже виключені – це найважливіший результат втрати значної частини влади", – наголосив опозиціонер.

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Загроза підриву окупантами Запорізької АЕС

Президент України Володимир Зеленський заявив, що ризик підриву Запорізької АЕС з боку окупантів дійсно існує. Станція замінована, і українській розвідці відомо, що у країни-агресора є плани, які передбачають створити витік радіоактивних речовин на ЗАЕС.

За словами Зеленського, існує ризик, за якого окупанти країни-агресора Росії можуть підірвати Запорізьку атомну електростанцію навіть в тому випадку, якщо вона буде передана під контроль МАГАТЕ. Ворог здатний влаштувати теракт дистанційно.

Раніше блогер, військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко зазначав, що існує мінімальна ймовірність того, що країна-агресорка Росія підірве Запорізьку АЕС. Є лише одна причина, з якої РФ може піти на такий крок – якщо окупантам доведеться тікати з півдня України. Тоді вони можуть використати підрив ЗАЕС як спосіб гальмування просування українських військових, щоб самим встигнути втекти до Криму.

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