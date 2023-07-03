Колаборанти та працівники 'Росатому' тікають із Запорізької АЕС - мер

Зараз в окупованому Енергодарі перебуває близько шести тисяч працівників ЗАЕС, які перебувають у заручниках російських терористів.

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Запорізьку АЕС покинув персонал і колаборанти / Колаж: Главред, фото: Енергоатом, Міноборони РФ

Міський голова Енергодара Дмитро Орлов поділився, що близько сотні працівників "Росатома", а також частина колаборантів покинули Запорізьку АЕС. До того ж вони виїхали з Енергодара.

Працівникам ЗАЕС, які перебувають на станції, окупаційна влада не дозволяє залишати місто. На роботу ходити їм також не дозволяють, бо тим, хто не уклав контракт із "Росатомом", заблокували перепустки, про це повідомив міський голова Енергодара Дмитро Орлов, передає "Українське радіо".

"Те, що вони зробили з Каховською ГЕС, досить суттєво вплинуло на настрої тих фахівців, які ще залишаються в місті Енергодар. Вони розуміють, що ворог буде здатен на будь-який крок і розміщення вантажівок із вибухівкою свідчить про те, що окупанти готуються до будь-яких сценаріїв", - розповів міський голова Енергодара.

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Мер зазначив, що вибухівку на ЗАЕС терористи завезли майже рік тому. Було заміновано периметр станції, все узбережжя Каховського водосховища.

Орлов додав, що ворожі військові зараз не дуже активно пересуваються містом. Однак посилення обшуків може свідчити про підготовку окупантів до чергового "жесту доброї волі".

Теракт на Запорізькій АЕС

Росія здатна влаштувати локальний вибух на Запорізькій АЕС. На захопленій Запорізькій АЕС перебувають близько 500 російських окупантів з важкою військовою технікою, розповів президент Володимир Зеленський.

Підрив Запорізької АЕС буде вважатися застосуванням ядерної зброї. Українська влада робить все можливе і неможливе, щоб теракту на ЗАЕС не сталося, підкреслив секретар РНБО.

Що робити, якщо катастрофа за ЗАЕС все ж станеться. Зона небезпечного радіаційного зараження від руйнування ЗАЕС матиме радіус до 50 км.

Якщо РФ підірве ЗАЕС, Україна все дізнається за декілька годин. Прямий радіаційний контроль сьогодні знаходиться в руках російських окупантів, сказав президент Державної компанії Енергоатом Петро Котін.

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