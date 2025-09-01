Підозрюваний у вбивстві Парубія зізнався у злочині та співпраці з РФ - ЗМІ

Підозрюваний розповів співрозмовникам із РФ, що мешкає у Львові та неодноразово бачив Андрія Парубія.

Підозрюваний у вбивстві Парубія дав свідчення / Колаж: Главред, фото: СБУ, facebook.com/verkhovna.rada.ukraine

Що відомо:

Підозрюваний у вбивстві Андрія Парубія визнав свою причетність

Чоловік спілкувався із представниками РФ

Підозрюваний отримав зброю, придбав велосипед, шолом і авто для виконання вбивства

Чоловік, якого підозрюють у вбивстві народного депутата, колишнього спікера Верховної Ради Андрія Парубія, визнав свою причетність на перших допитах. Підозрюваний контактував з представниками РФ. Про це повідомило Радіо Свобода, посилаючись на джерела у правоохоронних органах.

Зі слів самого 52-річний підозрюваного, його син проходив військову службу на Бахмутському напрямку, де у 2023 році зник безвісти. Про це чоловік дізнався від побратимів сина.

У пошуках будь-якої інформації він почав переглядати російські соціальні мережі, а згодом встановив контакт із невідомими особами з РФ. Вони повідомили йому, що син нібито загинув, і водночас почали переконувати його у "правильності" дій Росії та звинувачувати українську владу у розв’язанні війни.

У ході спілкування підозрюваний розповів своїм співрозмовникам про те, що мешкає у Львові, а також згадав про Андрія Парубія, якого нібито неодноразово бачив. Після цього він почав отримувати вказівки від представників РФ та готуватися до скоєння злочину.

За інформацією слідства, він отримав зброю, придбав велосипед і захисний шолом. Крім цього, за підробленими документами підозрюваний у вбивстві придбав автомобіль, на якому стежив за політиком.

У Радіо Свобода наголосили, що вся ця інформація була озвучена під час перших допитів затриманого і наразі перевіряється слідчими. Водночас інші українські ЗМІ, зокрема 5 канал, із посиланням на власні джерела повідомили, що російські спецслужби могли чинити на підозрюваного психологічний тиск і навіть шантажували його інформацією про місцезнаходження тіла зниклого сина-військовослужбовця.

Що відомо про підозрюваного у вбивстві Парубія

Затриманим виявився 52-річний мешканець Львова. Офіс Генерального прокурора України повідомив, що керівник Львівської обласної прокуратури Микола Мерет підписав підозру у справі про вбивство народного депутата Андрія Парубія.

Підозра була вручена чоловікові і базується на об’єктивних доказах його причетності до злочину. Його дії кваліфіковано за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 1 ст. 115 - умисне вбивство, та ч. 1 ст. 263 - незаконне поводження зі зброєю.

Наразі тривають слідчі дії. За місцями проживання та перебування підозрюваного проводяться обшуки для збору додаткових доказів та встановлення всіх обставин злочину.

Вбивство Андрія Парубія - що відомо

Нагадаємо, 30 серпня у Львові, близько полудня, відбулася стрілянина в одному з районів міста. Правоохоронці виявили, що потерпілий загинув ще до приїзду медиків. Загиблим виявився Андрій Парубій – народний депутат України та колишній голова Верховної Ради.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що вбивство політика було ретельно підготовлене заздалегідь. За словами глави держави, для розслідування цієї справи задіяні всі необхідні сили.

У ніч проти 1 вересня, стало відомо, що поліція затримала підозрюваного у резонансному вбивстві. Ним виявився 52-річний мешканець Львова. Наразі з ним проводяться слідчі дії, йому оголошено про підозру.

Як повідомляв Главред, за даними поліції, 52-річний львів’янин тривалий час стежив за політиком, ретельно готувався до злочину й 30 серпня, замаскувавшись під кур’єра, розстріляв Парубія у Львові. Після 8 пострілів він намагався замести сліди та втекти, однак був знайдений і затриманий за 36 годин. Правоохоронці заявили, що вбивство має "російський слід".

Про джерело: Радіо Свобода Інтернет-видання і радіостанція, що позиціонує себе як приватний некомерційний інформаційно-новинний засіб масової інформації. Фінансується Конгресом США. Її загальна аудиторія становить 35 млн слухачів. Робота українського відділу Радіо Свобода розпочалася у квітні 1954 року.

