"Підтримка України може зростати": Жданов назвав терміни завершення війни

Захід готовий допомагати Україні стільки, скільки потрібно. Але все одно більшість країн схиляється до того, що конфлікт потрібно вирішувати.

https://glavred.net/ukraine/podderzhka-ukrainy-mozhet-rasti-zhdanov-nazval-sroki-zaversheniya-voyny-10514977.html Посилання скопійоване

Олег Жданов спрогнозував терміни завершення війна в Україні / Колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха, УНІАН

Війна в Україні може закінчитися в середині 2024 року. Вплинути на це можуть вибори в США та небажання країн Заходу затягувати конфлікт. Такий прогноз озвучив військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов.

За його словами, Захід готовий нам допомагати стільки, скільки потрібно.

"Але все одно більшість країн схиляється до того, що потрібно це питання вирішувати. І підтримка України від цього може зростати. Є ймовірність завершення війни. В якому контексті вона буде завершена — це вже наступне питання. А ось сам факт закінчення принаймні активної фази бойових дій так, цілком ймовірно", - сказав Жданов в коментарі ТСН.

відео дня

Що стосується ситуації на фронті до кінця 2023 року, то, за словами експерта, через погіршення погодних умов, зокрема осінніх дощів, активні бойові дії в Донецькій області сповільняться.

Жданов вважає, що ситуація на лінії фронту, найімовірніше, внесла корективи в плани командування. Експерт вважає, що головне завдання зараз - утримати ті позиції, які вони займають, і завдавати максимального ураження, особливо логістиці противника, щоб підготуватися до наступного наступу.

"Можливо, якщо будуть створені сприятливі умови, а це можливо за рахунок передачі нам технологічної та ефективнішої зброї, ми будемо проводити наступальні операції на окремих оперативних напрямках", — сказав Жданов.

Хто такий Олег Жданов Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовик, полковник запасу ЗСУ, український військовий експерт. З 2016 року часто пише статті в українській, російській, білоруській та іракській пресі. Відкрив власний ютуб-канал, у якому випускає відео з аналітикою бойових дій, де має понад 900 тисяч підписників та 63 млн переглядів, пише Вікіпедія.

Коли закінчиться війна в Україні - прогнози

Війна в Україні може затягнутися набагато довше, ніж раніше припускали західні представники на початку 2023 року. Бойові дії можуть тривати ще 6-7 років, пише Bloomberg.

Україні загрожує затяжна окопна війна, яка може виснажити українську державу. Про це заявив головнокомандувач Збройних сил України, генерал Валерій Залужний в інтерв'ю журналу The Economist.

Основні терміни завершення війни в Україні можуть стати зрозумілі після зустрічі президента США Джо Байдена і лідера Китаю Сі Цзіньпіна. Ця зустріч повинна відбутися в листопаді в Сан-Франциско, вважає політичний експерт Валерій Клочок.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.