Війна затягнеться: на Заході дали сумний прогноз і назвали несподівані терміни

Війна в Україні може затягнутися набагато довше, ніж раніше припускали західні представники на початку 2023 року.
Бойові дії можуть тривати ще 6-7 років, йдеться в матеріалі агентства Bloomberg.
Як підкреслюють автори матеріалу, США та їхні союзники в G7 не виключають, що бойові дії в Україні можуть затягнутися на невизначений термін. Ця ймовірність закладається у військове та фінансове планування на майбутні роки.
Як припустив один з високопоставлених європейських чиновників, війна в Україні не закінчиться протягом наступних 6-7 років.
"Представники G7 обговорили сумну перспективу під час обіду в кулуарах Генеральної Асамблеї ООН в понеділок увечері і погодилися, що конфлікт, ймовірно, ще триватиме в середньостроковій або довгостроковій перспективі", — заявив анонімний чиновник з Державного департаменту США.
Раніше Валерій Залужний прийняв важливе рішення з українськими командирами. Головком ЗСУ провів зустріч з командувачами бригад оперативно-стратегічного угруповання "Таврія".
Нагадаємо, на Куп'янському напрямку припинилися бої, однак окупанти застосовують артилерію та авіацію. На цьому напрямку противник 464 рази обстріляв українські позиції і 13 разів використовували авіацію, повідомив Євлаш.
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