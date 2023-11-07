"Україні не завадило б диво": військовий пояснив, що допоможе виграти війну

Глобальну перевагу Україні можуть дати дрони дальнього радіусу дії типу "шахедів". ЗСУ потрібні тисячі таких безпілотників.

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Дрони можуть дати українським військовим перевагу, вважає Юрій Касьянов / Колаж: Главред, фото: 37 окрема бригада морської піхоти, УНІАН

Головнокомандувач ЗСУ, генерал Валерій Залужний у статті для журналу The Economist сказав, що Україні потрібно "технологічне диво" для перемоги у війні. Військовослужбовець ЗСУ, блогер Юрій Касьянов пояснив, що мав на увазі головком.

"Нам взагалі не завадило б диво в будь-якому вигляді. Наприклад, диво у вигляді смерті Путіна (хоча я не думаю, що на цьому війна закінчиться, але ми були б і цьому раді)", - сказав Касьянов в інтерв'ю Главреду.

Що стосується технологічного дива, про яке говорив Залужний, то, за словами військового, він мав на увазі речі, які змінюють хід війни і дозволяють одній зі сторін отримати бажану перевагу. Особливо це важливо в умовах, коли інша сторона має переважну перевагу в людських та економічних ресурсах.

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"Воювати з Росією, у якої значно більше людських ресурсів і запасів військової техніки, за лекалами Першої світової війни дуже складно. Особливо не маючи хоча б паритету в авіації, не кажучи вже про перевагу", - сказав Касьянов.

За словами військового, Україні потрібне якесь технологічне диво. У роки Першої світової війни таким дивом стали танки.

"Мало хто знає, але батьком британських танків був Вінстон Черчілль, який у своєму Адміралтействі створив конструкторське бюро, яке займалося конструюванням танків. Згодом ці танки забезпечили перевагу не лише британській армії, а й армії союзників у війні з Німеччиною. У роки Другої світової війни такою технологічною перевагою, передусім, була авіація. Потім з'явилися локатори, які дозволили Великій Британії відбивати масовані повітряні атаки гітлерівської Німеччини. Зараз таку перевагу, мабуть, можуть забезпечити дрони", - вважає військовий.

Він зазначив, що глобальну перевагу Україні можуть дати дрони дальнього радіусу дії типу "шахедов". ЗСУ потрібні тисячі таких дронів, щоб розгромити російську інфраструктуру, заводи, які виробляють озброєння і ті ж дрони.

"Імперія почувається вільно, розміщуючи де-небудь під Казанню заводи у перепрофільованих торгових центрах і виробляючи там десятки, сотні "ланцетів" на добу. І коли ці дрони надходять на фронт, боротися з ними дуже складно, тому їх треба знищувати в місці виробництва", - додав Касьянов.

Хто такий Юрій Касьянов Військовослужбовець ЗСУ, волонтер, активіст ініціативи "Армія SOS", очільний ініціативи "A. Drones". Радіоінженер, спеціаліст з аеророзвідки. Займається виробництвом дронів і БПЛА для української армії і безпосередньо аеророзвідкою, заснував громадське дослідно-конструкторське бюро безпілотної авіації "Matrix-UAV". Закінчив Київське вище військово-авіаційне інженерне училище в 1991-му, потрапив за розподілом служити в Білорусь. Повернувся до України в 2001 році. На своїх сторінках у соцмережах активно аналізує ситуацію на фронті.

Стаття Залужного для The Economist

Україні загрожує затяжна окопна війна, яка може виснажити українську державу. Про це заявив головнокомандувач Збройних сил України, генерал Валерій Залужний в інтерв'ю журналу The Economist.

"Для того, щоб вийти з цього глухого кута, нам потрібно щось нове, на зразок пороху, який винайшли китайці і яким ми досі вбиваємо один одного", - сказав Залужний.

Також Головнокомандувач ЗСУ назвав 5 пунктів, які необхідні Україні для перемоги над РФ.

Також Залужний розповів про збільшення резерву військових в Україні. Він заявив, що в Україні повинні розширити категорію громадян, які можуть бути покликані на збори і впровадити "бойове стажування".

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