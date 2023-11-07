УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

"Україні не завадило б диво": військовий пояснив, що допоможе виграти війну

Анна Ярославська
7 листопада 2023, 01:29
Глобальну перевагу Україні можуть дати дрони дальнього радіусу дії типу "шахедів". ЗСУ потрібні тисячі таких безпілотників.
Юрій Касьянов, ВСУ, дрон
Дрони можуть дати українським військовим перевагу, вважає Юрій Касьянов / Колаж: Главред, фото: 37 окрема бригада морської піхоти, УНІАН

Головнокомандувач ЗСУ, генерал Валерій Залужний у статті для журналу The Economist сказав, що Україні потрібно "технологічне диво" для перемоги у війні. Військовослужбовець ЗСУ, блогер Юрій Касьянов пояснив, що мав на увазі головком.

"Нам взагалі не завадило б диво в будь-якому вигляді. Наприклад, диво у вигляді смерті Путіна (хоча я не думаю, що на цьому війна закінчиться, але ми були б і цьому раді)", - сказав Касьянов в інтерв'ю Главреду.

Що стосується технологічного дива, про яке говорив Залужний, то, за словами військового, він мав на увазі речі, які змінюють хід війни і дозволяють одній зі сторін отримати бажану перевагу. Особливо це важливо в умовах, коли інша сторона має переважну перевагу в людських та економічних ресурсах.

відео дня

"Воювати з Росією, у якої значно більше людських ресурсів і запасів військової техніки, за лекалами Першої світової війни дуже складно. Особливо не маючи хоча б паритету в авіації, не кажучи вже про перевагу", - сказав Касьянов.

За словами військового, Україні потрібне якесь технологічне диво. У роки Першої світової війни таким дивом стали танки.

"Мало хто знає, але батьком британських танків був Вінстон Черчілль, який у своєму Адміралтействі створив конструкторське бюро, яке займалося конструюванням танків. Згодом ці танки забезпечили перевагу не лише британській армії, а й армії союзників у війні з Німеччиною. У роки Другої світової війни такою технологічною перевагою, передусім, була авіація. Потім з'явилися локатори, які дозволили Великій Британії відбивати масовані повітряні атаки гітлерівської Німеччини. Зараз таку перевагу, мабуть, можуть забезпечити дрони", - вважає військовий.

Він зазначив, що глобальну перевагу Україні можуть дати дрони дальнього радіусу дії типу "шахедов". ЗСУ потрібні тисячі таких дронів, щоб розгромити російську інфраструктуру, заводи, які виробляють озброєння і ті ж дрони.

"Імперія почувається вільно, розміщуючи де-небудь під Казанню заводи у перепрофільованих торгових центрах і виробляючи там десятки, сотні "ланцетів" на добу. І коли ці дрони надходять на фронт, боротися з ними дуже складно, тому їх треба знищувати в місці виробництва", - додав Касьянов.

Хто такий Юрій Касьянов

Військовослужбовець ЗСУ, волонтер, активіст ініціативи "Армія SOS", очільний ініціативи "A. Drones". Радіоінженер, спеціаліст з аеророзвідки. Займається виробництвом дронів і БПЛА для української армії і безпосередньо аеророзвідкою, заснував громадське дослідно-конструкторське бюро безпілотної авіації "Matrix-UAV".

Закінчив Київське вище військово-авіаційне інженерне училище в 1991-му, потрапив за розподілом служити в Білорусь. Повернувся до України в 2001 році.

На своїх сторінках у соцмережах активно аналізує ситуацію на фронті.

Стаття Залужного для The Economist

Україні загрожує затяжна окопна війна, яка може виснажити українську державу. Про це заявив головнокомандувач Збройних сил України, генерал Валерій Залужний в інтерв'ю журналу The Economist.

"Для того, щоб вийти з цього глухого кута, нам потрібно щось нове, на зразок пороху, який винайшли китайці і яким ми досі вбиваємо один одного", - сказав Залужний.

Також Головнокомандувач ЗСУ назвав 5 пунктів, які необхідні Україні для перемоги над РФ.

Також Залужний розповів про збільшення резерву військових в Україні. Він заявив, що в Україні повинні розширити категорію громадян, які можуть бути покликані на збори і впровадити "бойове стажування".

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
війна в Україні ЗСУ Юрій Касьянов новини України Валерій Залужний війна Росії та України
Реклама

Головне за день

Могло бути "полювання" на конкретну людину: Сухопутні війська - про трагедію на Запоріжжі

Могло бути "полювання" на конкретну людину: Сухопутні війська - про трагедію на Запоріжжі

00:17 Україна
Окупанти втратили більше 12 тис.: експерт - про "пекельну" ситуацію під Авдіївкою

Окупанти втратили більше 12 тис.: експерт - про "пекельну" ситуацію під Авдіївкою

23:03 Україна
Удар по військовим на Запоріжжі: комбрига відсторонили від роботи - Зеленський

Удар по військовим на Запоріжжі: комбрига відсторонили від роботи - Зеленський

22:15 Політика
Всі головні новини

Останні новини

01:29

"Україні не завадило б диво": військовий пояснив, що допоможе виграти війну

00:17

Могло бути "полювання" на конкретну людину: Сухопутні війська - про трагедію на Запоріжжі

06 листопада, понеділок
23:22

Старий ловелас Стас Михайлов переборщив з філерами і надув собі "вареники"

23:03

Окупанти втратили більше 12 тис.: експерт - про "пекельну" ситуацію під Авдіївкою

23:03

Чи можуть призивати в ЗСУ раніше не служили чоловіків до 25 років: юрист назвав деталі

Ймовірність виборів в Україні у 2024 році висока, є всі ознаки виборчої кампанії - КошельЙмовірність виборів в Україні у 2024 році висока, є всі ознаки виборчої кампанії - Кошель
22:45

Знайдіть тварину на цій оптичній ілюзії: не всі впораються з першого разу

22:22

Потап на відпочинку в Дубаї засвітився в компанії росіянВідео

22:15

Удар по військовим на Запоріжжі: комбрига відсторонили від роботи - Зеленський

22:05

Невиліковно хворий Брюс Вілліс перестав впізнавати Демі Мур

Реклама
21:43

Хитрість із СРСР: навіщо додавати сіль в соняшникову олію

21:38

Зеленський: Зараз час для війни, а не для виборів

21:24

Військовослужбовець ЗСУ розповів, чому світ стоїть на порозі Третьої світової

20:45

На Київщині підірвали помічника Залужного: все, що відомо

20:42

Відновленню не підлягає: в ЗСУ повідомили про наслідки удару по кораблю РФВідео

20:16

Чай у пакетиках може бути небезпечним: 4 причини, які варто знати кожному

20:15

Росія "поклала" у штурмах Авдіївки 7 тисяч солдатів: у ЗСУ приголомшили втратами РФ

20:13

"Ви в своєму розумі": Федишин з чоловіком виїхала до Іспанії на концерти і посварилася з хейтерами

19:58

Закликав відмовитися від Криму і Донбасу: на Буковині засудили промосковського попа

19:45

Мінус совість: фіналістка Голосу країни обіймається з пропагандистами на росТБВідео

19:42

Експерти викрили брехню Путіна і Шойгу про знищену українську техніку

Реклама
19:30

"Виповзали звідти без очей і ніг": полонений окупант навідріз відмовився повертатися в РФВідео

19:10

Мирні переговори із Росією: у Зеленського повідомили про головний намір Кремля

19:10

Пекельне "свято": що насправді трапилось зі 128 бригадою?Погляд

18:48

Доплата до 3 тисяч грн: кому з людей з низькою пенсією покладені гроші від ООН

18:42

Вітер 20 м/с і злива: які регіони будуть "плавати" через негоду

18:33

Росіяни можуть втекти самі: експерт повідомив про слабке місце в обороні ворога

18:32

У росіян близько 900 ракет, але є нюанс - Коваленко

17:57

Пекарі попередили українців про можливий стрибок цін на хліб: що сталося

17:37

Що треба зробити 7 листопада, щоб почалася біла смуга: прикмети і заборони

17:27

Як підвищити швидкість Інтернету вдома: поради спеціалістів

17:11

Вже близько 300 БПЛА: "Українська команда" передала бійцям ДУК "Правий сектор" дрон з тепловізором та індивідуальні набори для обігріву

17:06

"Ще є ж Російська імперія": соліст "Пошлої Моллі" жорстко образив поляків

17:04

"Удар у спину України": польські перевізники заблокували кордон із Україною

17:02

Дістане навіть важкодоступні місця: майстер на всі руки показав, як за допомогою однієї речі швидко вимити батареї

16:53

Росіянам влаштували "м'ясорубку": ЗСУ пішли вперед під Бахмутом і взяли нові рубежі

16:52

Ви здивуєтеся, як це смачно: незабутній і дуже простий рецепт закускиВідео

16:35

Який найшвидший і потужний мотор в світі: автолюбителі дуже здивуються

16:33

Проросійська позиція Фіцо "захиталася": що сказав прем'єр Словаччини

16:28

Господиня оновила лінолеум на кухні за копійки: допомогли два бюджетні кошти

16:21

Lida Lee розповіла про романтику у відносинах з Даніелем СалемомВідео

Реклама
16:16

Ракети Taurus не змінять ситуацію на фронті: у Німеччині видали дивну заяву

16:15

Неймовірний лайфхак для господинь: ось для чого потрібна 4-та сторона терки

15:56

"Щільної" ППО в Україні немає ніде: у Повітряних силах розкрили критичну ситуацію

15:55

РФ готує потужні удари: генерал ЗСУ назвав терміни та ймовірні цілі атак ворога

15:47

Аби звільнити голову Госпсуду Києва Босого з посади судді, ВККС може розглянути 8 декларацій доброчесності – ЗМІ

15:37

Росія змінила підхід до дронів-камікадзе на фронті і має успіх: OSINTери б'ють на сполох

15:32

Керівники ФГВФО Рудуха та Рекрут нанесли збитків державі у 2016-2019 р. на десятки млн грн – звіт Рахункової

15:31

"Корупція на всіх рівнях": у Зеленського відповіли на заяву ексглави Єврокомісії

15:10

Феєрверки та петарди від сьогодні під забороною: що чекає на порушників

15:08

Будуть соковиті, як ніколи: як посмажити ідеальні відбивні - лайфхак від професійного кухаря

Новини України
Новини КиєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини Миколаєва
Персони
Валерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило Буданов
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїГоловоломки
Привітання
З днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінці
Свята
З днем народження подругиКалендар 2023
Війна з Росією
Ядерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад РосіїКонтрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війна
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023Модні помилки
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіаку
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти