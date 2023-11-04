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"Немає сил на прорив": у ЗСУ дали тривожний прогноз і попередили про довгу війну

Олексій Тесля
4 листопада 2023, 19:50
Дійти до Криму або звільнити Донбас поки "дуже нереалістичні" цілі, вважає Юрій Сиротюк.
'Немає сил на прорив': у ЗСУ дали тривожний прогноз і попередили про довгу війну
ЗСУ відбивають ворожу агресію / колаж: Главред, фото: Командування Об'єднаних сил ЗСУ, 14 окремо механізована бригада

Ситуація на фронті дійшла до стратегічної рівноваги, заявив військовослужбовець 5 окремої штурмової бригади ЗСУ Юрій Сиротюк.

"Ні в кого немає достатньо сил, щоб здійснити стрімкий прорив або завдати великої поразки противнику. Війна все більше стала тягучою. Це було очевидно, ми це бачимо", - підкреслив він в ефірі Radio NV.

Він нагадав, що з середини травня ЗСУ активно просувалися в районі Бахмута — зайняли панівні висоти і пройшли п'ять посадок. Однак після тих успіхів контрнаступ "застопорився" через замінування і "кровопролитні бої".

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Український захисник каже, що повільність західних партнерів з поставками озброєнь не наближають такий бажаний "бліцкриг".

"Нам дають зброї рівно стільки, щоб ми не програли. І нам не дають зброї стільки, щоб ми цю війну виграли. Це очевидно, про це говорить Залужний", — заявив Сиротюк.

Коментуючи резонансну статтю головкому ВСУ він сказав, що заяви Валерія Залужного, ймовірно, націлені на Захід. Воєначальник намагався дати зрозуміти, що під час війни мова не йде про політичні вказівки і виставлення термінів. Захисник підкреслив, що завдання дійти до Криму або звільнити Донбас до певної дати — "дуже нереалістичні".

Сиротюк зізнався, що був здивований, коли військове керівництво пішло на проведення літньої наступальної операції. Він пояснив, що рухатися в умовах переваги ворога в повітрі через поля "можуть тільки козаки і самураї" але уточнив, що українські захисники зберігають віру в перемогу.

"Російська загроза, це, на жаль, надовго — на роки, на десятиліття", — додав Сиротюк.

Раніше був розкритий несподіваний сценарій закінчення війни в Україні. У РФ хочуть зняти санкції і відновити отримання прибутку за рахунок продажу вуглеводнів, упевнений Валерій Клочок.

Нагадаємо, раніше Роман Світан назвав місяць і сценарій закінчення війни в Україні. Після появи у ЗСУ сучасної авіації ситуація може змінитися, не виключив Роман Світан.

Нагадаємо, раніше Олександр Хара розповів про варіанти завершення війни в Україні. Експерт вважає, що для України було б добре, якби росіяни зрозуміли, що більше не можуть вести цю війну.

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ЗСУ Юрій Сиротюк війна Росії та України
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