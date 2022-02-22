"Це страшно і пахне оголошенням війни всьому світу": Ахеджакова прокоментувала політику РФ

Лія Ахеджакова проти політики Росії /"Комерсант"

Відома радянська і російська актриса Лія Ахеджакова засудила рішення президента РФ Володимира Путіна про визнання незалежності "ЛДНР" і заявила, що це оголошення війни всьому світу.

Як повідомляє ВВС зірка вважає, що таке рішення глави країни-агресора підле. Крім того, за її словами, воно матиме незворотні наслідки.

"Ось цей новий "підручник історії", який ми почули, - це додаток до цих Пушиліних, Моторолів і всього цього жаху. Я думаю, що сталося щось непоправне, це дійсно пахне оголошенням війни всьому світу. Це щось неймовірне, неймовірне по неспроможності і підлості. Мені здається, що наслідки будуть дуже важкими. Коли на чолі благоденства країни стоїть не економіка, а силовики різних мастей – ось це страшно", – заявила Ахеджакова.

Головне про Лію Ахеджакову

Лія Ахеджакова - радянська і російська актриса, народна артистка РФ (1994), лауреат Державної премії РРФСР ім. братів Васильєвих (1979). Дворазова володарка Національної премії "Ніка"за кращі жіночі ролі другого плану у фільмах "Небеса обітовані" і "Зображуючи жертву".

У березні 2014 року вона висловилася проти можливості введення російських військ на територію України і підписала лист Російського "Союзу кінематографістів і професійних кінематографічних організацій і об'єднань" своїм колегам з України, в якому засуджувалася "російська військова інтервенція на Україну". Також зірка підписала звернення на захист російського музиканта Андрія Макаревича, який виступив з критикою політики російської влади в Україні. Крім того, разом з низкою інших діячів науки і культури висловила свою незгоду з політикою російської влади в Криму.

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У понеділок, 21 лютого, президент Російської Федерації Володимир Путін офіційно визнав "ЛДНР". З проханням про це до нього звернулася Держдума Росії. Також російський президент підписав з ватажками бойовиків "договори про дружбу і взаємодопомогу". Також Росія вводить в ОРДО війська нібито для підтримки миру.

Після цього Україна виступила з вимогою скликати засідання Ради Безпеки ООН через дії Росії і "ЛДНР".

Президент України Володимир Зеленський провів термінове засідання РНБО, після чого звернувся до українців. Він зазначив, що своїми рішеннями Росія легалізує свої війська, які фактично перебували в окупованих районах Донбасу з 2014 року, в односторонньому порядку виходить з Мінських домовленостей і ігнорує рішення в межах Нормандії. Також він повідомив про ініціативу України Про скликання екстреного саміту "нормандської четвірки".

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