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"Зараз найнебезпечніший момент у сфері безпеки": Столтенберг про ситуацію навколо України

22 лютого 2022, 18:49

При необхідності альянс готовий продовжити посилення своєї присутності на сході.

Єнс Столтенберг, НАТО, Північноатлантичний Альянс
Столтенберг заявив про підвищену готовність 100 літаків / Reuters

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг назвав нинішній час найнебезпечнішим моментом у сфері безпеки. Він заявив, про підвищену готовновності до застосування в боротьбі з РФ 100 літаків.

За словами генсека Північноатлантичного альянсу, Росія продовжує планувати вторгнення на Україну, пише Reuters.

До таких висновків країни Альянсу прийшли, спостерігаючи за провокаціями РФ на Донбасі.

"Ми продовжуємо закликати Росію до відступу... ніколи не пізно відмовитися від атаки", - підкреслив Столтенберг, додавши, що при необхідності альянс готовий продовжити посилення своєї присутності на сході.

Росія визнала "ЛДНР" на Донбасі

Президент РФ Володимир Путін 21 лютого підписав указ про офіційне визнання Москвою так званих "ДНР" і "ЛНР" на окупованих районах Донецької та Луганської областей. Разом з Пушиліним і Пасічником він підписав договори про дружбу з "республіками".

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Того ж вечора Росія ввела війська на захоплений Донбас.

Президент України Володимир Зеленський в ході свого звернення до нації зробив заяву про те, що визнання Росією "ДНР" і "ЛНР" на Донбасі сигналізує про вихід Москви з Мінських угод. Офіційний Київ ініціював консультації в рамках Будапештського меморандуму, термінову зустріч в нормандському форматі і залишає за собою право індивідуальної та колективної оборони.

Державна Дума РФ вже 22 лютого ратифікувала "договори про дружбу" РФ з "ЛДНР".

Пізніше дані "угоди" схвалили в Радфеді. Після підписання Путіним законів Про ратифікацію Росія офіційно визнала " суверенітет "так званих" ДНР "і"ЛНР".

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