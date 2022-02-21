Оточити військами від Бреста до Таганрога і розвалити зсередини: Резніков розкрив задум Кремля

Резніков розкрив можливий сценарій вторгнення РФ / Фото Reuters

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що рівень загрози російського вторгнення високий. При цьому Київ аналізує всі можливі сценарії агресії РФ і вибирає тактику поведінки.

На брифінгу 21 лютого Резніков розкрив можливий сценарій вторгнення Росії. За його словами, саме його країна-агресор і намагається реалізувати.

"Серед інших ми розглядали сценарій, що РФ спробує буквально оточити військами: від Бреста до Таганрога, по суші, на двох морях і в тимчасово окупованому Криму. І позначити активність на тимчасово окупованій частині Молдови, в Придністров'ї. Також очікувалося, що РФ на тлі цього влаштує загострення на Сході України", - розповів він.

Резніков додав, що все це буде супроводжуватися іншими засобами тиску: кібератаками, мінуваннями цивільних об'єктів, спробами влаштувати заворушення під різними приводами.

"Мета цих дій - розхитати Україну зсередини, щоби ми змінили політичний курс і відмовилися ЄС і НАТО, а зрештою втратили незалежність. Зараз цей сценарій намагаються втілити", - повідомив він.

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За словами міністра оборони, зараз біля кордонів України знаходяться 127 тисяч російських військових (це наземний компонент), з морським і авіаційним компонентами їх налічується 147 тисяч.

"Ми не бачимо відведення і не говоримо про зменшення кількості (військових, - ред.). Ті частини, які зараз в русі, можуть повернути в попередні місця або перекинути на іншу ділянку", - повідомив він.

читайте такожРФ і Білорусь продовжили військові навчання: в НАТО побачили рішення про вторгнення в Україну

Резніков додав: Україна прогнозувала, що Росія та Білорусь продовжать свої військові навчання, оскільки військових везли з Далекого Сходу не для того, "щоби просто потренувати впродовж 10 днів".

Можливе вторгнення Росії в Україну

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Росія перебуває на порозі вторгнення в Україну. За його словами, на це вказують всі ознаки.

При цьому Блінкен пообіцяв, що Вашингтон до останнього моменту буде використовувати всі можливості, щоби зрозуміти, чи можна переконати Москву за допомогою дипломатії.

Тим часом президент США Джо Байден та глава РФ Володимир Путін погодилися провести саміт, щоб обговорити питання безпеки та стратегічної стабільності в Європі. Такий формат переговорів запропонував провести президент Франції Еммануель Макрон. При цьому зустріч відбудеться, якщо Росія не вторгнеться в Україну.

Матеріали для саміту повинні бути підготовлені після зустрічі 24 лютого держсекретаря США Ентоні Блінкена з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим.

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