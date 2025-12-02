ЗСУ контратакують та відбивають важливі позиції на ключовому напрямку - Сирський

Українські захисники зачищають Куп'янськ від російських окупантів.

Сирський розповів про ситуацію в районі Купʼянська / Колаж: Главред, фото deepstatemap, facebook/CinCAFofUkraine

Головне:

ЗСУ покращили тактичне положення в Купʼянську

Українські бійці намагаються вибити ворога на північ від міста

Силам оборони України вдалося покращити тактичне положення в Купʼянську. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

За його словами, наразі триває зачистка території Куп’янська від російських окупантів, які мають "успіхи" хіба що в площині пропаганди.

Сирський заявив, що ЗСУ працюють над тим, щоб повністю вибити ворога з плацдарму на північ від міста, а також із низки інших районів, де російські окупанти поки зберігають свою присутність.

"Поспілкувався з особовим складом. Захоплююсь мужністю і професіоналізмом наших воїнів, які демонструють виняткову стійкість та готовність нищити ворога. Дякую за вашу ратну працю!", - йдеться в повідомленні.

Головнокомандувач ЗСУ також дав доручення забезпечити війська всім необхідним, зокрема додатковими засобами для посилення вогневого ураження ворога.

Купʼянськ / Інфографіка: Главред

Що відбувається в Купʼянську - відповідь ЗСУ

Угруповання об’єднаних сил повідомляло, що ЗСУ контролюють більшу частину Куп’янська.

"З огляду на останні заяви в медіа, Угруповання об’єднаних сил уповноважене заявити, що ситуація на Куп’янському напрямку залишається сталою", - наголосили бійці.

За інформацією Угруповання об’єднаних сил, більша частина міста Куп’янськ перебуває під контролем українських військ. Окремі групи російських загарбників тримаються у північних районах.

