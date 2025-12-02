Рус
ЗСУ контратакують та відбивають важливі позиції на ключовому напрямку - Сирський

Маріна Фурман
2 грудня 2025, 19:11
Українські захисники зачищають Куп'янськ від російських окупантів.
Купянск карта, Сырский
Сирський розповів про ситуацію в районі Купʼянська / Колаж: Главред, фото deepstatemap, facebook/CinCAFofUkraine

Головне:

  • ЗСУ покращили тактичне положення в Купʼянську
  • Українські бійці намагаються вибити ворога на північ від міста

Силам оборони України вдалося покращити тактичне положення в Купʼянську. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

За його словами, наразі триває зачистка території Куп’янська від російських окупантів, які мають "успіхи" хіба що в площині пропаганди.

відео дня

Сирський заявив, що ЗСУ працюють над тим, щоб повністю вибити ворога з плацдарму на північ від міста, а також із низки інших районів, де російські окупанти поки зберігають свою присутність.

"Поспілкувався з особовим складом. Захоплююсь мужністю і професіоналізмом наших воїнів, які демонструють виняткову стійкість та готовність нищити ворога. Дякую за вашу ратну працю!", - йдеться в повідомленні.

Головнокомандувач ЗСУ також дав доручення забезпечити війська всім необхідним, зокрема додатковими засобами для посилення вогневого ураження ворога.

ЗСУ контратакують та відбивають важливі позиції на ключовому напрямку - Сирський
Купʼянськ / Інфографіка: Главред

Що відбувається в Купʼянську - відповідь ЗСУ

Угруповання об’єднаних сил повідомляло, що ЗСУ контролюють більшу частину Куп’янська.

"З огляду на останні заяви в медіа, Угруповання об’єднаних сил уповноважене заявити, що ситуація на Куп’янському напрямку залишається сталою", - наголосили бійці.

За інформацією Угруповання об’єднаних сил, більша частина міста Куп’янськ перебуває під контролем українських військ. Окремі групи російських загарбників тримаються у північних районах.

Ситуація на фронті - новини за темою

Як писав Главред, російські окупаційні війська заявили про встановлення російського прапора в місті Покровськ Донецької області. За даними українських військових йдеться про "картинку" для російської пропаганди про нібито контроль над містом.

Пізніше Генеральний штаб ЗСУ спростував інформацію про захоплення ворогом Покровська, Вовчанська та Купʼянська.

Тим часом український військовий пише, що ЗСУ пішли в потужну контратаку, відбиті надважливі позиції, які раніше були захоплені ворогом у Дніпропетровській області.

Читайте також:

Про персону: Олександр Сирський

Сирський Олександр - головнокомандувач Збройних Сил України з 8 лютого 2024 року, командувач Сухопутних військ Збройних Сил України (2019-2024), командувач Об'єднаного оперативного штабу ЗСУ (2019), генерал-полковник. Герой України (2022), пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні лінія фронту Купянск Олександр Сырский
