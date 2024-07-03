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Під удар HIMARS на півдні потрапив російський генерал: у Мережі дізналися деталі прильоту

Олексій Тесля
3 липня 2024, 15:37
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Удар було завдано по КП окупантів у передмісті окупованого Генічеська Херсонської області.
Теплинський
У Мережі повідомили про поранення генерал-полковника РФ Михайла Теплинського / Колаж: Главред, Фото: Pixabay, скріншот

Унаслідок ракетного удару по командному пункту російських окупаційних військ "Дніпро" поранено командира угруповання, генерал-полковника РФ Михайла Теплинського.

Удар було завдано по КП окупантів у передмісті окупованого Генічеська Херсонської області, ідеться в повідомленні російського Telegram-каналу "Досьє шпигуна".

Зазначається, що 30 червня близько 05:00 українськими військами було завдано ракетного удару по командному пункту. При цьому окупанти використовували як командний пункт двоповерховий адміністративний будинок.

відео дня

"Удар завдано двома ракетами РСЗВ "HIMARS" з касетною БЧ. Унаслідок удару: 5 - убитих, 12 - поранених. За інформацією джерела, під час атаки було поранено командувача угруповання військ "Дніпро" генерал-полковника Теплинського Михайла Юрійовича. Крім правоохоронних органів, розгляд на місці проводить спеціально створена комісія угруповання "Дніпро". Шукають кротів. Удар завдано через кілька годин після прибуття Теплинського на КП", - уточнюється в повідомленні.

Хто такий Михайло Теплинський

Михайло Теплинський - воєнний злочинець, генерал-полковник ЗС Росії. За даними ГУР МОУ, станом на 2017 рік, Теплинський здійснював безпосереднє керівництво російськими окупаційними військами на сході України.

16 квітня 2023 року британська розвідка повідомила, що Теплинського повернули до бойових дій в Україні. 9 липня 2023 року, через кілька тижнів після заколоту Пригожина, британське ЗМІ Daily Mail написало, що Теплинський очолив окупаційні сили в Україні після відсторонення від командування Валерія Герасимова, який зберіг посаду начальника Генштабу.

30 жовтня 2023 року призначений командувачем угруповання військ "Днепр", пише Вікіпедія.

Удари по окупантах РФ - останні новини за темою

Раніше повідомлялося, що на території Новоазовської вітроелектростанції на Донеччині було уражено пункт базування російських військових. Підтверджено поранення щонайменше 12 окупантів, сталися пожежі через спрацювання ППО та падіння уламків.

Крім того, зафіксовано приліт по базі зі штабом безпосередньо в селі Безіменне. Через ліквідацію наслідків росіяни загороджували шляхи виїзду з населеного пункту.

Нагадаємо, ракети HIMARS обезголовили полк "елітних" військ РФ. Командний пункт РФ розмістили у двоповерховій адміністративній будівлі в центральній частині Бахмута.

Як повідомлялося раніше, у захопленому Росією Луганську прогриміли потужні вибухи. Удар було завдано по машинобудівному заводу, який окупанти використовують для військових потреб. Після вибухів на місці прильотів виникла пожежа, а над містом піднявся великий стовп чорного диму.

Під удар HIMARS на півдні потрапив російський генерал: у Мережі дізналися деталі прильоту
/ Інфографіка: Главред

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Генічеськ війна Росії та України HIMARS
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