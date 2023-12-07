Під наглядом Кремля: в Україні камери роками передавали інформацію ФСБ

У багатьох містах України протягом довгого часу працювали камери з російським програмним забезпеченням.

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в Україні камери роками передавали інформацію ФСБ / колаж: Главред, фото: росЗМІ, pexels

В Україні роками працювало відеоспостереження, дані якого могли передавати на російські сервери за допомогою програмного забезпечення TRASSIR/DSSL. Про це повідомили в програмі Схема.

Згідно з експериментом, який провели експерти, вдалося дізнатися, що всі дані з відеокамер завжди в першу чергу потрапляють на сервери РФ, які належать компаніям, які мають зв'язки з ФСБ.

Розслідування про відеоспостереження

Розслідування показало, що заборона на ці камери в Україні надійшла лише 27 лютого 2022 року. Весь час до цього подібну техніку закуповувало безліч відомих компаній і установ, в тому числі і державних, а саме - Нова пошта, Адміністрація морських портів і навіть ЧАЕС.

відео дня

Сервери, на які інформацію передають камери з цим програмним забезпеченням, є клієнтами тієї ж компанії, клієнтами якої є і російська пошукова мережа Яндекс, соціальна мережа ВК, Однокласники, а також навіть електронна пошта Mail.ru. всі ці компанії, згідно зі словами журналістів, пов'язані з російськими ФСБ і МВС.

Слід зазначити, що з 2016 року в Україну завезли понад 10 000 камер з цим софтом і безліч компаній відмовилися від нього тільки в 2023 році, в тому числі і Чорнобильська АЕС. А ось у міськраді Полтави камери на програмному забезпеченні, що передає дані до Росії працюють і досі. Однак в установі вже шукають кошти на заміну системи відеоспостереження.

Нагадаємо, росіяни побудували на кордоні з Кримом таємну вертолітну базу, пункти озброєння і заправки для неї. Майданчики були побудовані в жовтні 2022 року, коли українські війська просунулися в напрямку Херсона. Про це повідомив OSINT-аналітик, офіцер запасу Tatarigami_UA в мікроблозі X.

Також, стало відомо, що в Україні на річці Дніпро є секретна база з флотом морських дронів. Вибухівки в них вистачить на весь Чорноморський флот окупантів. Про це розповіли в The Times.

Крім іншого, в Міноборони повідомили про те, що кількість людей, які відгукнулися на військові вакансії, зросло до 6,5 тисяч осіб. У той час як з липня 2022 року до початку рекрутингової компанії таких було всього 45 тисяч.

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