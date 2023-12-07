Росіяни побудували таємну вертолітну базу на Арабатській Стрілці - OSINT-аналітик

Окупанти побудували таємні вертолітні бази на кордоны з Кримом, біля села Стрілкове Генічеського району.

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На Арабатській стрілці виявили велику авіабазу окупантів / Колаж: Главред, фото: twitter.com/Tatarigami_UA, vitalykuzmin.net

Росіяни побудували на кордоні з Кримом таємну вертолітну базу та пункти озброєння і заправки для неї. Майданчики були побудовані в жовтні 2022 року, коли українські війська просунулися в напрямку Херсона. Про це повідомив OSINT-аналітик, офіцер запасу Tatarigami_UA у мікроблозі X.

За даними OSINT-аналітика, у листопаді 2022 року, коли українські війська наблизилися до Херсона, російські сили були змушені вивести свою техніку на Арабатську Стрілку, у село Стрілкове Генічеського району.

"Цей приклад насправді вкотре підкреслює той факт, як ворог може адаптуватися під сучасні загрози, як це було, наприклад, із тими ж ракетами GMLRS, коли після успішної кампанії ЗСУ ще 2022 року зі знищення цілей на відстані у 80 км окупанти були змушені відтягнути низку своїх різних об'єктів", – сказали фахівці Defense Express. відео дня

Вертолітна база Росії / Фото: twitter.com/Tatarigami_UA

Супутникові знімки, що демонструють майданчики, показують близько двадцяти локацій для вертольотів, де розміщені різні типи гелікоптерів. Серед них, Мі-24, Мі-8, Ка-52 та, можливо, Мі-28. Ці майданчики з'явилися на території пляжного курорту "Волна".

Авіабаза біля адмінкордону з окупованим Кримом / Фото: twitter.com/Tatarigami_UA

При цьому, у 2021 році на тому ж місці майданчиків не існувало, що свідчить про швидке створення тимчасової вертолітної бази. Очевидно, окупанти вирішили перебазувати вертольоти із аеродрому "Чаплинка" в безпечніше місце подалі від фронту, а саме на Арабатську стрілку. Там розташовані готелі та курорти, які ймовірно використовувались для проживання пілотів.

Війна в Україні

Нагадаємо, депутат Держдуми Михайло Шеремет сказав, що Росія має намір анексувати Азовське море. Кремль планує затвердити законопроект про визнання Азовського моря внутрішньоросійською водоймою до кінця 2023 року.

Також генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг відзначив успіхи сил оборони України, повідомивши, що вони відтіснили флот Росії у Чорному морі. Таким чином ЗСУ відкрили маршрути для експорту зерна і звільнили 50% захоплених росіянами територій. Він наголосив на перемозі українців як демократичної нації.

Як повідомляв Главред, країна-агресорка не лише розширює використання дронів у всіх сферах - від повітряних до наземних, але й активно працює над удосконаленням якості та можливостей цих технологій. Керівниця Центру підтримки аеророзвідки в США, наголосила на тому, що Росія наближається до технологічного перелому, застосовуючи автоматизовані системи наведення та вдосконалені військові дрони.

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