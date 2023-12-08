УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

У Болгарії "проштовхують" передачу Україні ракет і навчання ЗСУ на F-16

Яна Ставська
8 грудня 2023, 05:30
Болгарія робила багато неоднозначних кроків щодо підтримки Україні. Втім, прем'єр країни має чітку проукраїнську позицію.
Болгария
Софія хоче передати Україні ПЗРК / Колаж Главреда. Фото: depositphotos.com, pixabay

Комітет з питань оборони парламенту Болгарії схвалив передачу Україні ПЗРК. Крім того, проукраїнське парламентське крило ініціюватиме розгортання навчання українських пілотів на F-16 на території країни.

Як пише БТА, за передачу Україні ПЗРК і зенітних ракет різних типів проголосували 11 членів комітету, четверо проросійських депутатів рішення не підтримали.

У тексті проекту рішення вказується, що йдеться про передачу надлишкової для Болгарії кількості озброєння і техніки.

відео дня

Окрім того, пропонується розглянути можливість долучення Болгарії до коаліції країн з підготовки українських льотчиків на винищувачах F-16 і дозволу здійснювати військову підготовку до 160 українських військових на рік на ротаційній основі.

Болгарія та Україна

Напередодні з'явилася інформація про наміри Софії передати Києву несправні ракети до С-300. Рішення для болгарської влади далося важко, оскільки в парламенті країни досі багато представників місцевих проросійських сил.

Саме проросійські політсили гальмували виділення Болгарією військової допомоги Україні. Цим пояснюються і вельми прохолодні відносини двох країн.

Крім того, на території країни також "працюють" російські диверсанти. За словами болгарського збройового магната Еміліана Гебрева, найманці РФ атакують заводи і склади збройової компанії EMKO, яка виробляє більшу частину болгарських куль і танкових снарядів радянського зразка, що поставляються Україні.

Проте чітку проукраїнську позицію займає прем'єр Ніколай Денков. Він неодноразово публічно критикував проросійську владу окремих країн Європи і одного разу запевнив, що його уряд не буде скасовувати податок на російський газ.

Вас також можуть зацікавити новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
війна в Україні Болгария війна Росії та України
Реклама

Головне за день

"Це завдання №1": генерал Кривонос назвав найважливішу умову для захисту України

"Це завдання №1": генерал Кривонос назвав найважливішу умову для захисту України

03:30 Україна
В України вибухівки на весь Чорноморський флот - The Times

В України вибухівки на весь Чорноморський флот - The Times

22:47 Україна
Залишилось кілька тижнів: У США зробили важливу заяву щодо допомоги Україні

Залишилось кілька тижнів: У США зробили важливу заяву щодо допомоги Україні

22:34 Україна
Всі головні новини

Останні новини

06:25

Що означає "ось де собака заритий": мовознавець пояснив популярний фразеологізм

06:10

Знаєте чому в нас немає свого Шахеда?Погляд

05:30

У Болгарії "проштовхують" передачу Україні ракет і навчання ЗСУ на F-16

04:45

Сім речей, які можна прати в пральній машині: ви про це не здогадувались

04:02

Атмосферна новорічна головоломка: лише справжні генії знайдуть 5 кексів

Без допомоги США фронт перейде в оборону, перемога України стане примарною - ГорбачБез допомоги США фронт перейде в оборону, перемога України стане примарною - Горбач
03:30

"Це завдання №1": генерал Кривонос назвав найважливішу умову для захисту України

02:35

Зіркова українська стрибунка кокетливо оголила рельєфні форми

02:05

Що зараз відбувається з тяжкохворим Віллісом і його сім'єю: розповідь інсайдерів

01:29

Потрібно знайти приховане обличчя за 9 секунд: старовинна оптична ілюзія

Реклама
07 грудня, четвер
23:53

Під наглядом Кремля: в Україні камери роками передавали інформацію ФСБ

23:51

Росіяни завдали ракетного удару по шахті на Донеччині: є поранениц

23:17

Росіяни побудували таємну вертолітну базу на Арабатській Стрілці - OSINT-аналітик

23:17

Чому літаки не літають над Тихим океаном: 6 секретів авіаперельотів

22:52

Помер головний герой фільму "Максим Оса та золото Песиголовця" Василь Кухарський

22:47

В України вибухівки на весь Чорноморський флот - The Times

22:34

Залишилось кілька тижнів: У США зробили важливу заяву щодо допомоги Україні

22:24

Відмова США від допомоги Україні стане "різдвяним подарунком" Путіну і Сі Цзіньпіну - Кемерон

21:39

Дворняжки: Positiff смачно опустив Лорак і Повалій

21:36

На війну йдуть тисячами: У Міноборони розповіли про кількість нових військових

21:21

Всього один інгредієнт змінить ваше уявлення про олів'є

Реклама
21:10

Alena Omargalieva розкрила, куди щез Тамерлан з дуету TamerlanAlena

20:53

"Неможлива історія": у ВР відповіли чи будуть ефективними електронні повістки для мобілізації

20:12

"Зброї буде більше": Україна та США домовились про спільне виробництво ППО і снарядів

20:05

У Брітні Спірс рідкісний психічний розлад - ЗМІ

20:03

Тривожна звістка: західна допомога Україні впала до рекордного рівня

19:55

Росія готується до нового наступу: Андрющенко назвав напрямки

19:39

Від депутата до агента РФ: ЗМІ дізналися, як обвинувачений у замовних вбивствах Шепелєв сповідався директору ФСБ

19:31

Новорічна головоломка для найпильніших: знайдіть 5 відмінностей на фото

19:20

Дівчина показала, як видаляє плями з пластикових контейнерів за лічені секундиВідео

19:10

Навіщо Путін наважився полетіти до шейхівПогляд

19:04

У Росії мріють, що війна в Україні обернеться для США "другим В'єтнамом"

19:04

РФ зазнала величезних втрат на фронті, але окупанти швидко відновлюють сили

18:52

Три нетипові страви на Різдво, якщо ви любите поїсти

18:35

Ще одна країна ЄС посилює правила для біженців з України: що зміниться

18:23

Жінка показала геніальний трюк, як зробити брудні кросівки абсолютно новимиВідео

18:15

"Це верх лицемірства": ексчоловік Трінчер різко розкритикував Єфросиніну

18:02

РФ вдарила по ТЕС, 2 блоки зупинені: до українців звернулися з важливою заявою

17:57

Оскароносний актор і друг України Шон Пен зіграв у фільмі українського режисера

17:44

Перші перебої з соцвиплатами можуть статися вже у січні: у ВР розкрили деталі

17:32

"Відхиляються від маршруту на 10-15 км": у ЗСУ назвали проблеми зі збиванням "Шахедів"

Реклама
17:20

Путін виставив дедлайн захоплення Авдіївки: Гетьман пояснив, для чого РФ місто

17:19

Порошенко через Орбана мав передати сигнал про свою готовність очолити кампанію із примушення України до миру - експерт

17:03

Залізничники готові переправляти через польський кордон фури на платформах - "Укрзалізниця"

16:52

Головний овоч за ціною золота: в Україні стрімко дорожчає популярний продукт

16:29

Не став чекати повістки: Positiff відправився у військкомат і пройшов медкомісію

16:27

Під Рязанню на полігоні прогримів вибух: є "двохсотий" серед росгвардійців

16:23

"Не хочемо підкорятися": президент Чехії висловився про підтримку України

16:20

Китайський гороскоп на завтра 8 грудня 2023: Собаці - труднощі в любові, Кролику - підтримка друзів

16:14

Ця закуска обов'язково на Новий рік 2024: рецепт, який оцінить ДраконВідео

16:12

Мобілізація в Україні: у військкомат необхідно буде з'явитися впродовж 48 годин

Новини України
Новини КиєваПенсії в УкраїніКурс валютНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини України
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023Модні помилки
Війна з Росією
Битва за БахмутРозпад РосіїКонтрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація Криму
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіаку
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
Персони
Володимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти