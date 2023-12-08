У Болгарії "проштовхують" передачу Україні ракет і навчання ЗСУ на F-16

Болгарія робила багато неоднозначних кроків щодо підтримки Україні. Втім, прем'єр країни має чітку проукраїнську позицію.

https://glavred.net/ukraine/u-bolgariji-proshtovhuyut-peredachu-ukrajini-raket-i-navchannya-zsu-na-f-16-10523194.html Посилання скопійоване

Софія хоче передати Україні ПЗРК / Колаж Главреда. Фото: depositphotos.com, pixabay

Комітет з питань оборони парламенту Болгарії схвалив передачу Україні ПЗРК. Крім того, проукраїнське парламентське крило ініціюватиме розгортання навчання українських пілотів на F-16 на території країни.

Як пише БТА, за передачу Україні ПЗРК і зенітних ракет різних типів проголосували 11 членів комітету, четверо проросійських депутатів рішення не підтримали.

У тексті проекту рішення вказується, що йдеться про передачу надлишкової для Болгарії кількості озброєння і техніки.

відео дня

Окрім того, пропонується розглянути можливість долучення Болгарії до коаліції країн з підготовки українських льотчиків на винищувачах F-16 і дозволу здійснювати військову підготовку до 160 українських військових на рік на ротаційній основі.

Болгарія та Україна

Напередодні з'явилася інформація про наміри Софії передати Києву несправні ракети до С-300. Рішення для болгарської влади далося важко, оскільки в парламенті країни досі багато представників місцевих проросійських сил.

Саме проросійські політсили гальмували виділення Болгарією військової допомоги Україні. Цим пояснюються і вельми прохолодні відносини двох країн.

Крім того, на території країни також "працюють" російські диверсанти. За словами болгарського збройового магната Еміліана Гебрева, найманці РФ атакують заводи і склади збройової компанії EMKO, яка виробляє більшу частину болгарських куль і танкових снарядів радянського зразка, що поставляються Україні.

Проте чітку проукраїнську позицію займає прем'єр Ніколай Денков. Він неодноразово публічно критикував проросійську владу окремих країн Європи і одного разу запевнив, що його уряд не буде скасовувати податок на російський газ.

Вас також можуть зацікавити новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.