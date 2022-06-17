ЗСУ влучили ракетою в російський буксир "Василь Бех", який доставляв озброєння на Зміїний

ЗСУ влучили ракетою в російський буксир "Василь Бех"/ twitter.com/YorukIsik

Українські військові вразили ракетою у Чорному морі буксир Чорноморського флоту РФ "Василь Бех".

У вороже судно поцілили тоді, коли воно транспортувало на тимчасово окупований росіянами острів Зміїний боєприпаси, озброєння та особовий склад Чорноморського флоту Росії. Про це повідомляється на сторінці у Facebook Військово-морських сил ЗСУ.

Зазначається, що це саме той буксир, на який росіяни буквально "прикрутили" сухопутний зенітно-ракетний комплекс "Тор", так як у них були проблеми з нормальною протиповітряною обороною для своїх кораблів.

"В акваторії Чорного моря було уражено буксир чорноморського флоту "василь бех", під час транспортування ним на острів Зміїний боєприпасів, озброєння та особового складу чорноморського флоту. Навіть наявність на борту зенітно-ракетного комплексу "Тор" не завадило Військово-морським силам України ЗС України демілітаризувати російських загарбників", – йдеться у повідомленні.

Таку у інформацію підтвердив також голова Одеської ОВА Максим Марченко.

Довідково. Буксир "Василь Бех" був побудований на Астраханському судноремонтному заводі і прийняте до складу Чорноморського флоту РФ у 2017 році.

Раніше повідомлялося, що ЗСУ відбили наступ ворога на трьох напрямках, на кількох напрямках тривають бої. Водночас воїни ЗСУ завдали втрат противнику. Вони збили російський вертоліт Мі-35М на Донбасі та завдали ударів по скупченням російських військ у трьох районах Херсонщини.

Нагадаємо, канцлер ФРН Олаф Шольц після візиту до Києва заявив, що "мир під диктування" на умовах, нав’язаних Росією в односторонньому порядку, неможливий.

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