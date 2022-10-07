Під звільненим Лиманом знайшли російський штаб зі списками полонених і зрадників

ЗСУ знайшли російські списки з полоненими і колаборантами / ГРБ

Українські військові звільнили село Яцківка в Донецької області і знайшли там важливі документи. Окупанти залишили списки з іменами полонених, а також колаборантів, які працювали на росіян. Про це заявили в Державному бюро розслідувань.

Свій штаб російські військові облаштували в одному з приватних будинків. Українські військові також знайшли документи з даними осіб та анкети кандидатів на посади, які вирішили працювати на ворога.

Всі ці матеріали будуть ретельно вивчені українськими правоохоронцями. Колаборантів притягнуть до кримінальної відповідальності.

Варто відзначити, що населений пункт знаходиться поблизу Лиману. У самому місті продовжують стабілізаційні заходи. У місцевих жителів збирають свідчення.

ЗСУ взяли під контроль Лиман

У силах оборони України 1 жовтня підтвердили інформацію, згідно з якою війська Росії в Лимані Донецької області знаходяться в оточенні. Армія звільнила 5 населених пунктів поруч з містом. На в'їзді в Лиман встановлено прапор Української держави.

ЗСУ контролюють всі шляхи виходу з міста. Волонтери оприлюднили відео з автоколоною, що розтягнулася на сотні метрів. Російські війська на автомобілях намагаються втекти з Лиману.

Представник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий підкреслив, що армія України вже в Лимані. У місті йдуть бої. Міністерство оборони Росії підтвердило втечу своїх військ.

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