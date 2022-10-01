'У місті йдуть бої': у ЗСУ розкрили подробиці звільнення Лиману

ЗСУ звільняють Лиман / Суспільне/Telegram В.Залужного

В Лиман Донецької області вже увійшли підрозділи Збройних сил України. У місті проходять бої.

Про це повідомив речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий в ефірі національного марафону новин 1 жовтня.

"Інформація і те відео, яке ви бачили зі стелою – це правда. Ми вже в Лимані. Але йдуть бої. Деталі будуть пізніше", - розповів він.

Зазначимо, що в Міноборони РФ підтвердили втечу окупантів з Лиману. Там це назвали "відведенням на більш вигідні рубежі".

Ситуація навколо Лиману

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Збройні Сили України підняли український прапор на в'їзді в Лиман Донецької області. Відео бійці опублікували 1 жовтня в мережі.

На відео наші захисники закріпили український прапор на міській стелі в Лимані.

"1 жовтня. Розгортаємо наш державний прапор, встановлюємо на нашу землю. Лиман. Все буде Україна", - каже боєць.

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