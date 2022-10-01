УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

"У місті йдуть бої": у ЗСУ розкрили подробиці звільнення Лиману

1 жовтня 2022, 16:50

Бійці ЗСУ вже знаходяться в Лимані, розповів Сергій Череватий.

Лиман
ЗСУ звільняють Лиман / Суспільне/Telegram В.Залужного

В Лиман Донецької області вже увійшли підрозділи Збройних сил України. У місті проходять бої.

Про це повідомив речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий в ефірі національного марафону новин 1 жовтня.

"Інформація і те відео, яке ви бачили зі стелою – це правда. Ми вже в Лимані. Але йдуть бої. Деталі будуть пізніше", - розповів він.

Зазначимо, що в Міноборони РФ підтвердили втечу окупантів з Лиману. Там це назвали "відведенням на більш вигідні рубежі".

'У місті йдуть бої': у ЗСУ розкрили подробиці звільнення Лиману

Ситуація навколо Лиману

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Збройні Сили України підняли український прапор на в'їзді в Лиман Донецької області. Відео бійці опублікували 1 жовтня в мережі.

На відео наші захисники закріпили український прапор на міській стелі в Лимані.

"1 жовтня. Розгортаємо наш державний прапор, встановлюємо на нашу землю. Лиман. Все буде Україна", - каже боєць.

Читайте ще:

новини Донецька ЗСУ Лиман війна Росії та України
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

17:46

"Зломили дуже потужну оборону": у ЗСУ заявили, що Лиман відкриває шлях до звільнення Донбасу

17:45

"Розжалувати нездара": Кадиров оскаженів та влаштував розбірки з генералом через втрату ЛимануВідео

17:20

Росіяни вбили вагітну і 13 дітей: шокувальні деталі розстрілу колони під Куп'янськомФотоВідео

16:50

"У місті йдуть бої": у ЗСУ розкрили подробиці звільнення ЛимануВідео

16:43

Росія повторить долю СРСР, а Україна захопить її території - СоскінВідео

Реклама
16:36

З мікрохвильовкою і без неї: як швидко розморозити м'ясо

16:06

Гороскоп на жовтень-2022: загроза ядерного удару по Україні і нові чудеса ЗСУВідео

16:03

Кіркоров тужить: у співака велике горе

16:03

Велика смута або військовий розгром: експерт назвав дві причини для відсторонення Путіна

15:59

Лиман в оточенні: опубліковано відео втечі окупантів з "котла"Відео

15:48

Пугачова продає свій легендарний будинок: названо ціну

15:27

"Танцюристи на кістках": у Зеленського назвали умову для переговорів з РФВідео

15:17

Є нюанс: у Міноборони Німеччини відреагували на намір України швидко вступити в НАТОВідео

15:09

Путін - нелюдь, жодних перемовин з ним після анексії територій України не буде – ДаніловВідео

14:34

Під Куп'янськом окупанти розстріляли автоколону: знайдено тіла 20 загиблих, серед них дітиФотоВідео

14:30

Війна триватиме до 2032 року, вона перенесеться на територію Росії і стане глобальною - СоскінВідео

14:22

На війні в Україні ліквідували майора армії РФ

14:08

Коли свято бабусь та дідусів в Україні у 2022 році та інші свята сім'їВідео

14:06

"Посилиться ракетний терор": Золотарьов розповів, як Росія буде примушувати Україну до переговорів

13:47

Не божевільні, а генії: навіщо люди кладуть в холодильник джинси, колготки та навіть взуття

Реклама
13:38

Захисники України підняли на околицях Лимана синьо-жовтий прапорВідео

13:18

ЗСУ показали кадри з Лимана - окупантам пропонують здатися в полонВідео

13:05

Путін не готовий натиснути ядерну кнопку, але може змінити позицію за двох умов - ISWВідео

13:00

Гороскоп на завтра, 2 жовтня 2022: Дівам - розставання, Терезам - труднощі, Водоліям - борги

12:58

У листопаді Росія знову може напасти з боку Білорусі - Золотарьов

12:53

"Вони розуміють, що реакція на їхні дії буде": експерт пояснив у чому сенс "ядерних лякалок" Кремля

12:40

Гороскоп на жовтень 2022 для Стрільців: місяць буде дуже прибутковим - коли чекати грошейВідео

12:14

Росію в січні-лютому 2023 року чекають бунти і побоїща, почнеться Армагеддон - СоскінВідео

12:11

У ЗСУ підтвердили звільнення 5 населених пунктів біля Лимана, окупанти оточеніВідео

11:47

"РФ робила б це тихо і без шуму": чи завдасть Росія ядерного удару - прогноз експерта

11:36

Залишився маленький син: в Україні ліквідували молодого окупанта з Татарстану

11:32

Понад 5 тисяч військових РФ в оточенні біля Лиману: ЗСУ перекрили ворогу шляхи відходу – ГайдайВідео

11:25

Прикмети на 2 жовтня: які 3 речі потрібно зробити, щоб привернути неймовірний успіх і здоров'яВідео

11:24

Треба перебити негатив: експерт розповів, як Росія використовує анексію територій України

11:22

"Хотіли вбити якомога більше людей": у МВС розкрили деталі удару по колоні цивільних у ЗапоріжжіВідео

11:22

Божевільний Охлобистін виступив на концерті біля Кремля та розповів про "священну війну"Відео

11:21

Гороскоп на жовтень 2022: Близнюкам - випробування, Терезам - здійснення бажань, Рибам - великі гроші

11:18

Президент України підписав закон "Про внесення змін до Закону України "Про фізичну культуру і спорт"

11:00

Як приборкати оскаженілого російського звіра, або Чому Україну приймуть до НАТОПогляд

10:51

Дощі з грозами накриють Україну в перші дні жовтня: де чекати негоди

Реклама
10:28

"Я просто подзвонив попрощатися": окупант розповів дружині про тяжке становище армії РФ на фронті

10:12

Російського пілота Красноярцева, який бомбив Чернігів, обміняли на українських льотчиків

09:58

Кремлівські пики відчувають, що це не свято, а початок їхнього кінцяПогляд

09:37

Як розвиватиметься ситуація на фронті до кінця року: Жданов назвав найгірший та найкращий сценарії

09:28

ЗСУ ліквідували вагнерівця "Самурая": раніше він воював у Сирії та Лівії

09:00

Чи ризикне Путін та якою буде відповідь Заходу: Михайло Гончар про перспективи ядерного удару

08:51

Із зав'язаними очима відвезли в невідомому напрямку: окупанти викрали гендиректора ЗАЕС

08:32

Три країни можуть виступити категорично проти прийому України до НАТО - ЖдановВідео

08:30

Дрова або пелети: яке опалення дешевше в Україні і як заощадитиВідео

08:25

ЗСУ знищили "Сонцепік" окупантів і вдарили по логістичних центрах

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини Одеси
Персони
Олег ЖдановВолодимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк Фейгін
Гороскоп
Молодик у вересніГороскоп на жовтеньГороскоп на тижденьГороскоп на завтраГороскоп таро
Синоптик
Прогноз погодиПогода на тижденьПогода на жовтеньПогода осіньМагнітна буряПогода на вихідні
Мода та краса
Модні зачіскиЖіночі стрижкиФарбування волосся
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Свята
Вихідні у вересніКалендар 2023Великдень 2023Трійця 2023
Рецепти
ЗакускиКонсервація на зимуПрості страви
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти