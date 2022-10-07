Машини згоріли повністю: окупанти обстріляли колону цивільних у Херсонській області

Окупанти обстріляли колону в Херсонській області / Колаж фото Людмила Денісова, Reuters, скріншот

Російські окупанти обстріляли колону з цивільними у Херсонській області. В результаті цього загинули люди, є постраждалі. Про це повідомляють у місцевих Telegram-каналах.

Повідомляється, що обстріл стався в окупованій Дар'ївці. Російська ракета вдарила по мікроавтобусу в колоні цивільних. Точна кількість загиблих і поранених поки невідома.

Російські пропагандисти підтвердили удар по автомобілях з українцями. За їхніми даними, в результаті "прильоту" нібито загинули 4 людини, ще 3 поранені.

Варто відзначити, що росЗМІ намагаються у всьому звинуватити українських військових.

Окупанти обстріляли колону в Херсонській області / скріншот

Пізніше в Мережі з'явилося відео з моторошними кадрами. На них видно, що під обстріл потрапила не одна машина. В результаті "прильоту" автомобілі загорілися. Судячи з цих кадрів можна припустити, що жертв насправді більше.

Окупанти обстріляли колону в Херсонській області / скріншот

Обстріл РФ колони цивільних у Запоріжжі

Нагадаємо, 30 вересня близько 07:00 Росія завдала ракетних ударів по Запоріжжю. Ворог випустив 16 ракет із застосуванням ЗРК С-300. Чотири ракети потрапили в район авторинку і по цивільній гуманітарній колоні на виїзді з міста до тимчасово окупованої території.

Люди, які стояли в черзі, планували забрати своїх родичів або відвезти гуманітарну допомогу. Вже відомо про 25 загиблих і більш ніж 50 поранених в результаті ударів РФ.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія "намагається помститися за нашу силу і свої невдачі". Він назвав тих, хто здійснив цей обстріл, "кровожерливими покидьками", які неодмінно відповідатимуть за кожне погублене життя українців.

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