ЗСУ "покришили" окупантів: ворожі склади і база "злетіли" в повітря на півдні - Братчук

Українські військові знищили ворожі склади в Миколаївській, Запорізькій та Херсонській областях.
Українські захисники продовжують наносити потужні удари по позиціях російських окупантів. ЗСУ розбомбили ворожу базу в окупованому Херсоні. Про це заявив речник Одеської ОВА Сергій Братчук.
"Демілітаризація орди", - написав Братчук.
Також "прильоти" по російських позиціях були в Миколаївській, Запорізькій і Херсонській областях. Там українські військові знищили склади з боєприпасами окупантів:
- Снігурівський район Миколаївської області (один склад);
- Бериславський район Херсонської області (два склади);
- Пологівський район Запорізької області (один склад).
Наступ ЗСУ на півдні
Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Миколаївській області місто Снігурівка починають залишати російські окупаційні сили.
Про це повідомив глава Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім в ході брифінгу в медіацентрі Україна.
Як він підкреслив, за непідтвердженими відомостями, Снігурівку покинули офіцери противника.
Збройні Сили України ведуть контрнаступальну операцію в Херсонській області для звільнення своєї землі від окупаційної армії Росії. Ворожі сили витісняються з тимчасово зайнятих позицій.
Наталія Гуменюк підтвердила, що ЗСУ затиснули окупантів між своїми позиціями та правим берегом Дніпра. Таким чином в цьому місці може утворитися "котел". РФ сподівається, що десантникам вийде змінити ситуацію.
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