ЗСУ "покришили" окупантів: ворожі склади і база "злетіли" в повітря на півдні - Братчук

ЗСУ знищили базу окупантів і 4 склади з боєприпасами / Колаж фото УНІАН

Українські захисники продовжують наносити потужні удари по позиціях російських окупантів. ЗСУ розбомбили ворожу базу в окупованому Херсоні. Про це заявив речник Одеської ОВА Сергій Братчук.

"Демілітаризація орди", - написав Братчук.

Також "прильоти" по російських позиціях були в Миколаївській, Запорізькій і Херсонській областях. Там українські військові знищили склади з боєприпасами окупантів:

Снігурівський район Миколаївської області (один склад);

Бериславський район Херсонської області (два склади);

Пологівський район Запорізької області (один склад).

ЗСУ знищили базу окупантів і 4 склади з боєприпасами / скріншот

Наступ ЗСУ на півдні

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Миколаївській області місто Снігурівка починають залишати російські окупаційні сили.

Про це повідомив глава Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім в ході брифінгу в медіацентрі Україна.

Як він підкреслив, за непідтвердженими відомостями, Снігурівку покинули офіцери противника.

Збройні Сили України ведуть контрнаступальну операцію в Херсонській області для звільнення своєї землі від окупаційної армії Росії. Ворожі сили витісняються з тимчасово зайнятих позицій.

Наталія Гуменюк підтвердила, що ЗСУ затиснули окупантів між своїми позиціями та правим берегом Дніпра. Таким чином в цьому місці може утворитися "котел". РФ сподівається, що десантникам вийде змінити ситуацію.

Інші новини: