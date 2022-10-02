Українські військові звільнили Торське і значно просунулися вперед в Донецькій області

Українські військові/ Генштаб ЗСУ, УНІАН

Українські захисники деокупували село Торське в Донецькій області.

Воно знаходиться в 22 кілометрах від Кремінної в Луганській області. Про це повідомив речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватов в ефірі телемарафону.

"Наші підрозділи вже взяли село Торське по дорозі до Кремінної", - сказав він.

Череватий додав, що українські військові обстрілюють з артилерії підрозділи окупаційних військ, які намагаються закріпитися в Кремінній.

ЗСУ взяли під контроль Лиман

У силах оборони України 1 жовтня підтвердили інформацію, згідно з якою війська Росії в Лимані Донецької області знаходяться в оточенні. Армія звільнила 5 населених пунктів поруч з містом. На в'їзді в Лиман встановлено прапор Української держави.

ЗСУ контролюють всі шляхи виходу з міста. Волонтери оприлюднили відео з автоколоною, що розтягнулася на сотні метрів. Російські війська на автомобілях намагаються втекти з Лиману.

Представник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий підкреслив, що армія України вже в Лимані. У місті йдуть бої. Міністерство оборони Росії підтвердило втечу своїх військ.

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