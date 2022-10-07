Ядерний шантаж Путіна: світ може зіткнутися з Армагеддоном - Байден

У світі може початися Армагеддон / Фото Reuters

Російський диктатор Володимир Путін продовжує стикатися з військовими невдачами в Україні. У зв'язку з цим його ядерні загрози здаються все більш реальними. У світі може початися Армагеддон. Про це заявив президент США Джо Байден, повідомляє CNN.

Він зазначив, що зараз світ знаходиться найближче до ядерної катастрофи за останні 60 років.

"Ми не стикалися з перспективою Армагеддону з часів Кеннеді і кубинської ракетної кризи ... У нас є хлопець, якого я знаю досить добре. Він не жартує, коли говорить про потенційне використання тактичної ядерної зброї, біологічної або хімічної зброї, тому що його армія, можна сказати, значно неефективна", — сказав Байден.

Однак він додав, що Путін не зможе легко використовувати тактичну ядерну зброю так, щоб це не закінчилося глобальним Армагеддоном.

"Ми намагаємося з'ясувати, як далеко Путін зайде? Де він зупиниться? Як поведе себе, коли втратить не тільки обличчя, а й значну владу?"- додав Байден.

Американські спецслужби переконані, що Путін сприймає невдачі в Україні, як пряму загрозу своєму політичному режиму, що він асоціює із загрозою існування РФ. На думку глави Кремля, це дозволяє йому використовувати ядерну зброю.

Погрози Путіна застосувати ядерну зброю

Президент України Володимир Зеленський вважає, що Путін навряд чи ризикне задіяти ядерну зброю. Однак такого сценарію, на думку гаранта, виключати не можна.

"Ми не можемо заглянути в голову цій людині, є ризики. Завтра Путін може сказати: крім України ми також хочемо частину Польщі, в іншому випадку ми застосуємо ядерну зброю. Ми не можемо йти на такі компроміси", - зазначив Зеленський.

Секретар РНБО Олексій Данілов вважає, що якщо Путін хоча б на крок наблизиться до застосування ядерної зброї, світ дасть миттєву відповідь. Росію при подібному сценарії в короткостроковій перспективі чекає крах.

Володимир Зеленський заявив про те, що НАТО має унеможливити застосування РФ ядерної зброї. На його думку, необхідно відповісти на ядерний шантаж РФ превентивним ударом. Глава держави переконаний в тому, що НАТО має переглянути застосування свого тиску по відношенню до ядерного шантажу РФ.

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